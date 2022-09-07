В самолете россиянка ударила маленькую девочку из Украины: что ее обозлило

В самолете Вена — Валенсия россиянка ударила девочку из Украины, потому что та держала в руках подушку, на которой был изображен украинский военный, посылающий по всем известному пути русский военный корабль. Мама девочки не стала делать вид, что ничего не произошло, а поставила россиянку на место, написав заявление в полицию. Как передает издание "Комментарии", об этом женщина рассказала у себя в Facebook.

Самолет. Фото: из открытых источников

Роксолана рассказал, что она очень обиделась из-за поведения гражданки России. Женщина рассказывает, что она вместе с детьми была в Украине, а потом выехала из страны и летела из Австрии в Испанию, где на борту самолета и произошел скандальный инцидент.

Все произошло, рассказывает украинка, когда ее дочь выходила со своего места в туалет, тогда-то россиянка и воспользовалась возможностью толкнуть рукой ее в спину.

По словам Роксоланы, после того, как россиянка попыталась ударить ее дочь, она притворилась, будто спит. Украинка обратилась к женщине на английском языке, потребовав, чтобы та объяснила, что ей сделал ребенок. Но скандальная пассажирка и дальше делал вид, что спит. Тогда украинка обратилась за помощью к бортпроводнику, но женщина и на него не реагировала. В конце концов россиянка поднялась со своего места и начала обвинять украинку, что у той невоспитанные дети, но в чем именно невоспитанные так объяснить и не смогла.

Когда россиянка поняла, что Роксолана намерена написать заявление в полицию, то та принялась неуклюже извиняться и говорить в стиле русских, то она ничего не делала, пыталась намекнуть, что готова "как-то порешать вопрос", но украинка отказалась принимать такие предложения и заявление было написано.

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