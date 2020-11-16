В Ровно отказались выполнять постановление правительства о карантине

Решение Кабмина о введении в Украине карантина выходного дня оказалось спорным и вызвало неоднозначную реакцию в обществе. Навстречу возмутившемуся народу вышли местные власти. Особенно отличились те города, где потенциальные кандидаты во власть еще борются за электоральные симпатии.

Так, члены городской комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций города Ровно решили не вводить карантин на ближайшие выходные, что идет вразрез с постановлением правительства. Отмечается, что решение было принято единогласно. Не обошлось без участия представителей общественности — под окнами горсовета предприниматели Ровно провели митинг. Протестное движение собрало около сотни местных жителей.

Напомним, что выборы мэра Ровно запланированы на 22 ноября, после чего обновленный горсовет примет решение о дальнейшем существовании карантина в пределах города.

Как сообщал портал "Комментарии", за последнюю неделю открыто более 20 уголовных производств за нарушение условий карантина и составлено более 3 тысяч административных протоколов. Об этом сообщили 13 ноября на селекторном совещании с участием руководителей территориальных подразделений. Председатель Национальной полиции Украины Игорь Клименко известил, что сейчас работает тысяча рейдовых групп. Также информирует, что их количество будет увеличиваться для того, чтобы осуществлять проверки соблюдения карантина. Сообщается, что с начала недели совершено около 40 000 проверок учреждений и субъектов хозяйствования. В результате рейдов полицейские составили примерно 3200 административных протоколов за нарушения условий карантина и открыто 22 уголовных производства.





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