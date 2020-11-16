Депутаты намерены отменить карантин выходного дня

Меры по усилению карантина, которые вводит правительство, вызвали неоднозначный резонанс в украинском обществе. Многие города отказались вводить ограничения и выполнять постановление Кабмина о вводе в действие карантина на выходных.

Депутаты Верховной Рады пошли навстречу пожеланиям граждан и зарегистрировали в парламенте проект постановления об отмене карантина "выходного дня". Об этом в ходе заседания согласительного совета глав фракций и комитетов сообщила вице-спикер парламента Елена Кондратюк. В связи с болезнью спикера Дмитрия Разумкова и вице-спикера Руслана Стефанчука она временно возглавила президиум.

Кондратюк отметила, что проект постановление № 4381 содержит рекомендацию правительству отменить ранее принятое решение об усиленном карантине на выходных. Вместе с тем народная избранница призвала органы местного самоуправления все же выполнять постановление правительства о введении карантинных мер.

Как сообщал портал "Комментарии", за последнюю неделю открыто более 20 уголовных производств за нарушение условий карантина и составлено более 3 тысяч административных протоколов. Об этом сообщили 13 ноября на селекторном совещании с участием руководителей территориальных подразделений. Председатель Национальной полиции Украины Игорь Клименко известил, что сейчас работает тысяча рейдовых групп. Также информирует, что их количество будет увеличиваться для того, чтобы осуществлять проверки соблюдения карантина. Сообщается, что с начала недели совершено около 40 000 проверок учреждений и субъектов хозяйствования. В результате рейдов полицейские составили примерно 3200 административных протоколов за нарушения условий карантина и открыто 22 уголовных производства.



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