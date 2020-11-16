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В МИДе назвали условия закрытия границ Украины

Границы Украины пока закрывать не станут

сегодня, 11:26
Автор:

Сергей Медведев

Усиление карантина в Украине было воспринято гражданами неоднозначно. Однако, при росте числа новых случаев заболевания, власти могут ввести дополнительные ограничения вплоть до полного закрытия границ. В Министерстве иностранных дел считают, что в такой мере пока нет необходимости. Об этом сообщил глава ведомства Дмитрий Кулеба.

В МИДе назвали условия закрытия границ Украины

Так, по словам министра, в ближайшее время правительство не планирует перекрывать границы. Это возможно лишь в случае введения полного локдауна.

"Если будет введен полный локдаун — то, очевидно, будет рассматриваться такая мера как закрытие границ", — заявил Кулеба.

Причем чиновник отметил, что таких мер удалось избежать путем введения карантина выходного дня.

Как сообщал портал "Комментарии", за последнюю неделю открыто более 20 уголовных производств за нарушение условий карантина и составлено более 3 тысяч административных протоколов. Об этом сообщили 13 ноября  на селекторном совещании с участием руководителей территориальных подразделений. Председатель Национальной полиции Украины Игорь Клименко известил, что сейчас работает тысяча рейдовых групп. Также информирует, что их количество будет увеличиваться для того, чтобы осуществлять проверки соблюдения карантина. Сообщается, что с начала недели совершено около 40 000 проверок учреждений и субъектов хозяйствования. В результате рейдов полицейские составили примерно 3200 административных протоколов за нарушения условий карантина и открыто 22 уголовных производства.

 


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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=YFvMKeXbQIk&feature=youtu.be
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