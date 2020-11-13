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Полиция увеличит количество проверок соблюдения условий карантина

В результате рейдов полицейские составили примерно 3200 административных протоколов за нарушения условий карантина

сегодня, 23:05
Автор:

Диденко Светлана

За последнюю неделю открыто более 20 уголовных производств за нарушение условий карантина и составлено более 3 тысяч административных протоколов. Об этом сообщили сегодня, 13 ноября, на селекторном совещании с участием руководителей территориальных подразделений.

Полиция увеличит количество проверок соблюдения условий карантина

Фото: Суспільне

Председатель Национальной полиции Украины Игорь Клименко сообщил, что сейчас работает тысяча рейдовых групп. Также сообщает, что их количество будет увеличиваться для того, чтобы осуществлять проверки соблюдения карантина.

Сообщается, что с начала недели совершено около 40 000 проверок учреждений и субъектов хозяйствования. В результате рейдов полицейские составили примерно 3200 административных протоколов за нарушения условий карантина и открыто 22 уголовных производства.

Председатель Нацполиции сообщает, что по результатам сданных админпротоколов, наложены штрафы в размере 20 миллионов гривен. За соответствующий период зафиксировали нарушения в 536 заведениях питания, которые вели свою деятельность после 22 часов.

Клименко отметил необходимость о проведении разъяснительной работы среди населения по соблюдению условий карантина.

"Комментарии" сообщали о регистрации петиции с требованием отменить "карантин выходного дня" на сайте президента.



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Источник: https://www.npu.gov.ua/news/preventivna-robota/policziya-zbilshit-kilkist-rejdovix-grup-yaki-pereviryatimut-dotrimannya-karantinnix-norm-Igor-klimenko/
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