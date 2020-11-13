Полиция увеличит количество проверок соблюдения условий карантина

Язык
Coinspot 13.11.2020
BTC/USD
16269.98
ETH/USD
469.23
LTC/USD
65.25
НБУ 13.11.2020
USD/UAH
28.50
EUR/UAH
33.60
RUB/UAH
0.39
Рубрики
МЕНЮ
Диденко Светлана
За последнюю неделю открыто более 20 уголовных производств за нарушение условий карантина и составлено более 3 тысяч административных протоколов. Об этом сообщили сегодня, 13 ноября, на селекторном совещании с участием руководителей территориальных подразделений.
Фото: Суспільне
Председатель Национальной полиции Украины Игорь Клименко сообщил, что сейчас работает тысяча рейдовых групп. Также сообщает, что их количество будет увеличиваться для того, чтобы осуществлять проверки соблюдения карантина.
Сообщается, что с начала недели совершено около 40 000 проверок учреждений и субъектов хозяйствования. В результате рейдов полицейские составили примерно 3200 административных протоколов за нарушения условий карантина и открыто 22 уголовных производства.
Председатель Нацполиции сообщает, что по результатам сданных админпротоколов, наложены штрафы в размере 20 миллионов гривен. За соответствующий период зафиксировали нарушения в 536 заведениях питания, которые вели свою деятельность после 22 часов.
Клименко отметил необходимость о проведении разъяснительной работы среди населения по соблюдению условий карантина.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Новости партнеров
Новости