В Ровенской области невакцинированных детей не будут пускать в детсады: о какой вакцине идет речь

Детей не будут допускать к занятиям, фото Освитория

По решению комиссии ТЭБ и ЧС области детей, которые вакцинированны от полиомиелита, не будут пускать в детские сады, они будут находиться дома и учиться дистанционно. Об этом сообщают в пресс-службе Министерства здравоохранения.



С 11 по 22 октября в области начнут вакцинировать от этой болезни детей в возрасте до пяти лет и тех, кому исполнилось пять. Даже если ребенок раньше получал прививки от полиомиелита, то надо все равно вакцинироваться вакциной ИПВ.

В течение трех месяцев планируют провакцинировать все население Ровенской области этой возрастной группы. Причина — случай заболевания ребенка, у которого развился паралич. По данным медиков только 53% детей в области были вакцинированы от полиомиелита. Хотя низкий уровень вакцинации не только в этой области, но и в девяти областях Украины, среди которых Херсонская, Ивано-Франковская, Закарпатская, Запорожская, Харьковская, Одесская, Киевская, Черновицкая, Львовская.

По словам Игоря Кузина, главного санитарного врача, в ВОЗ говорят, что обнаруженный вирус полиомиелита связан с вирусами афгано-пакистанского происхождения. Поэтому проведут такую кампанию по вакцинации для наиболее уязвимой возрастной группы — детей до пяти лет. Вирус полиомиелита передается через фекалии и слюну, грязные руки, пищу, воду.

Как сообщал портал "Комментарии", в Ровенской области зарегистрировано паралич от полиомиелита в 1,5 летнего ребенка. Известно, что родители больного ребенка не захотели делать прививки по религиозным соображениям. Согласно лабораторным исследованиям, ребенок был инфицирован дериватом вакцинного штамма полиовирусов 2 типа (Sabin 2).

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