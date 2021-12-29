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В Ровенской области добыли один из самых больших камней янтаря в мире (ФОТО)

К этому времени в Украине самые большие камни весили 1930 г и 1040 г.

29 декабря 2021, 23:45
Автор:

Лиля Воробьева
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В Ровенской области добыли самый крупный в нашей стране янтарный камень, весящий более 5 килограммов. Об этом сообщил в социальных сетях глава местной облгосадминистрации Виталий Коваль.

В Ровенской области добыли один из самых больших камней янтаря в мире (ФОТО)

Камень весил более 5 килограммов (фото из открытых источников)

По его словам, ровенский янтарный красавец потянул более 5 кг и вошел в десятку "крупнейших янтарных камней мира".

Виталий Коваль привел интересные данные. В частности, в нашей стране большими были экземпляры янтаря, которые имели вес 1930 и 1040 г, а максимальный вес великана из янтаря достигает более 9 кг. Он находится в Берлинском музее естествознания.

Ровенского янтарного великана, а теперь еще и самого крупного в стране красавца из янтаря, добыли в недрах ровенского месторождения Владимирец-Восточный.

По словам главы Ровенщины, такие массивные камни чрезвычайно редки. Это подтверждают специалисты Государственного геммологического центра нашей страны. Еще несколько камней, имеющих аналогичный вес, хранятся в залах музеев и находятся у сборщиков частных коллекций.

В Ровенской области добыли один из самых больших камней янтаря в мире (ФОТО) - фото 2

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что в Ботсване обнаружили третий по величине алмаз в мире . В ЮАР нашли огромный алмаз, весящий 219,6 грамма. Драгоценный камень нашли, к слову, на месторождении в Ботсване. Специалисты уже заявили, что он является третьим по величине в мире. Стало известно, что найденную драгоценность планируют продать, а полученные от продажи средства потратят на развитие Ботсваны. К слову, драгоценный алмаз имеет следующие размеры: 73 мм в длину, 52 мм в ширину и 27 мм в толщину. Деньги от продажи алмаза используют для развития страны

 


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Источник: https://www.facebook.com/koval8/posts/773376174057627
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