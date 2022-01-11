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В Россию привезли на продажу колбасные изделия, изготовленные на оккупированных украинских территориях

В Россию экспортируют колбасные изделия из оккупированного Донбасса

сегодня, 17:29
Автор:

Козлова Альбіна
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На временно оккупированных украинских территориях заработало производство мясных изделий. Мясные изделия экспортируют для продажи россиянам. Об этом пишет российское издание "Дождь".

В Россию привезли на продажу колбасные изделия, изготовленные на оккупированных украинских территориях

В Россию привезли колбасы из "ДНР", фото из открытых источников

Известно, что из самопровозглашенной так называемой "Донецкой народной республики" в Россию экспортировали первую партию колбасы, которую изготовило ООО "Енакиевский мясокомбинат". В Ростовскую область на днях привезли на продажу в торговые сети 1,5 тонны сыровяленых колбасных изделий.

Согласно указу президента России Владимира Путина "О предоставлении гуманитарной поддержки населению отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины", товары из псевдореспублик не облагаются экспортными или импортными пошлинами и могут продаваться на уровне с изготовленными в России.

Напомним, что представители Российского союза промышленников и предпринимателей разработали план развития рынка сельскохозяйственных и пищевых технологий. В план включено производство альтернативных продуктов питания из белков насекомых и растений.

Как сообщал портал "Комментарии", в Кремле заявляли о готовности обсудить деэскалацию на Донбассе. О намерении российских властей заявил спикер президента России Дмитрий Песков. Условие для мира на Донбассе остается тем же — в Вашингтоне должны ответить на предложения по гарантиям безопасности.

Также мы писали, что в сообщении Государственного департамента отмечается, что Соединенные Штаты одобрительно воспринимают информацию от ОБСЕ по поводу решимости украинской стороны и других участников ТКГ "полностью соблюдать меры по усилению соглашения о прекращении огня от 22 июля 2020 года".





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Источник: https://tvrain.ru/news/dnr_nachala_postavljat_v_rossiju_kolbasu_posle_ukaza_putina-545556/
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