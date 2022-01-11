В Россию привезли на продажу колбасные изделия, изготовленные на оккупированных украинских территориях

На временно оккупированных украинских территориях заработало производство мясных изделий. Мясные изделия экспортируют для продажи россиянам. Об этом пишет российское издание "Дождь".

В Россию привезли колбасы из "ДНР", фото из открытых источников

Известно, что из самопровозглашенной так называемой "Донецкой народной республики" в Россию экспортировали первую партию колбасы, которую изготовило ООО "Енакиевский мясокомбинат". В Ростовскую область на днях привезли на продажу в торговые сети 1,5 тонны сыровяленых колбасных изделий.

Согласно указу президента России Владимира Путина "О предоставлении гуманитарной поддержки населению отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины", товары из псевдореспублик не облагаются экспортными или импортными пошлинами и могут продаваться на уровне с изготовленными в России.

Напомним, что представители Российского союза промышленников и предпринимателей разработали план развития рынка сельскохозяйственных и пищевых технологий. В план включено производство альтернативных продуктов питания из белков насекомых и растений.

Как сообщал портал "Комментарии", в Кремле заявляли о готовности обсудить деэскалацию на Донбассе. О намерении российских властей заявил спикер президента России Дмитрий Песков. Условие для мира на Донбассе остается тем же — в Вашингтоне должны ответить на предложения по гарантиям безопасности.

Также мы писали, что в сообщении Государственного департамента отмечается, что Соединенные Штаты одобрительно воспринимают информацию от ОБСЕ по поводу решимости украинской стороны и других участников ТКГ "полностью соблюдать меры по усилению соглашения о прекращении огня от 22 июля 2020 года".













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