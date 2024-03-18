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В России заявили, что Папа Римский поздравил Путина с победой на выборах: реакция Ватикана

Ватикан опровергает пропагандистскую информацию из РФ, что Папа Римский Франциск приветствовал Путина с победой на президентских "выборах" в России.

сегодня, 16:22
Автор:
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Slava Kot
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Российские пропагандистские СМИ сообщили, что Папа Римский Франциск приветствовал российского диктатора Владимира Путина с победой на "выборах" в России. На такие заявления отреагировали в Ватикане, где их опровергли.

В России заявили, что Папа Римский поздравил Путина с победой на выборах: реакция Ватикана

Папа Римский Франциск и Владимир Путин. Фото из открытых источников

Глава Мирового союза староверов Леонид Севастьянов заявил, что поддерживает постоянно контакты с Папой Римским и периодически передает заявления понтифика в Россию. По словам Севастьянова, Папа римский поздравил Путина с победой на "выборах" в России.

"Папа римский поздравляет Владимира Путина с избранием на должность президента Российской Федерации", – сказал Севастьянов российским СМИ.

Впоследствии, информация об этом поступила в Ватикан, где ее опровергли и указали, что никаких сообщений о приветствии для Путина не было.

"Ватикан заявил, что папа Римский не поздравлял Путина с переизбранием. В службе печати Святого престола сообщили, что информация о приветствии не соответствует действительности", – реагирует Ватикан на информацию пропагандистских российских СМИ.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о лидерах стран, которые поздравили Владимира Путина с победой на "выборах" в России. Подавляющее большинство стран, выразивших положительную реакцию на голосование в России, это авторитарные страны во главе которых стоят диктаторы. Кроме того, это традиционные союзники Путина: президент Венесуэлы Николас Мадуро, лидер КНДР Ким Чен Ын и руководители других государств.

Также "Комментарии" писали, что в Германии критикуют так называемые выборы в России и считают их недемократическими. Кроме того, МИД Германии сообщили, что не будут Путина называть президентом России.



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