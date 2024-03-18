В России заявили, что Папа Римский поздравил Путина с победой на выборах: реакция Ватикана

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Slava Kot
Российские пропагандистские СМИ сообщили, что Папа Римский Франциск приветствовал российского диктатора Владимира Путина с победой на "выборах" в России. На такие заявления отреагировали в Ватикане, где их опровергли.
Папа Римский Франциск и Владимир Путин. Фото из открытых источников
Глава Мирового союза староверов Леонид Севастьянов заявил, что поддерживает постоянно контакты с Папой Римским и периодически передает заявления понтифика в Россию. По словам Севастьянова, Папа римский поздравил Путина с победой на "выборах" в России.
Впоследствии, информация об этом поступила в Ватикан, где ее опровергли и указали, что никаких сообщений о приветствии для Путина не было.
Ранее портал "Комментарии" сообщал о лидерах стран, которые поздравили Владимира Путина с победой на "выборах" в России. Подавляющее большинство стран, выразивших положительную реакцию на голосование в России, это авторитарные страны во главе которых стоят диктаторы. Кроме того, это традиционные союзники Путина: президент Венесуэлы Николас Мадуро, лидер КНДР Ким Чен Ын и руководители других государств.
Также "Комментарии" писали, что в Германии критикуют так называемые выборы в России и считают их недемократическими. Кроме того, МИД Германии сообщили, что не будут Путина называть президентом России.
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