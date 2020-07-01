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В России скончался изветный актер советских фильмов

Актера из "Большой перемены" Виктора Проскурина не стало на 69-м году жизни

1 июля 2020, 09:07 comments2808
Автор:

Виолетта Комаровская
В России скончался изветный актер советских фильмов

Фото: Александр Рюмин / ТАСС

В России скончался известный актер, звезда советского фильма "Большая перемена" актер Виктор Проскурин. Он ушел из жизни на 69-м году. О смерти артиста сообщила на своей странице в Facebook его супруга Ирина Хонда. 

О причинах смерти супруга актера писать не стала. Оставила для своих друзей и подписчиков лишь короткое сообщение. 

"30 июня умер Витюша. Мой муж и друг. Что говорить, я пока не знаю. Пока я в шоке. Все очень неожиданно. Как и любая смерть", - написала Хонда. 

Позже о смерти Виктора Проскурина написал и музыкант Юрий Метелкин.

"Этот июнь 2020 для меня черный. Он унес жизнь уже третьего близкого человека", - написал музыкант о своем товарище. 

Виктор Проскурин был известным советским актером. Широкую популярность ему принесла роль в фильме "Большая перемена". Там он сыграл ученика Геннадия Ляпишева, который все время пытался улизнуть от учебы и сбежать на танцы.

Также Проскурин сыграл в таких известных советских картинах, как "Жестокий романс", "Выйти замуж за капитана" и "Приключения Шерлока Холмса".   

До 1990 года Виктор Проскурин был актером театра "Ленком", затем он принимал участие в постановках в театре имени Ермоловой. Десять лет назад артист получил орден "За вклад в культуру".
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Источник: https://www.facebook.com/hondairina/posts/10213642871945013
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