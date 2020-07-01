В России скончался изветный актер советских фильмов

Фото: Александр Рюмин / ТАСС

В России скончался известный актер, звезда советского фильма "Большая перемена" актер Виктор Проскурин. Он ушел из жизни на 69-м году. О смерти артиста сообщила на своей странице в Facebook его супруга Ирина Хонда.

О причинах смерти супруга актера писать не стала. Оставила для своих друзей и подписчиков лишь короткое сообщение.

"30 июня умер Витюша. Мой муж и друг. Что говорить, я пока не знаю. Пока я в шоке. Все очень неожиданно. Как и любая смерть", - написала Хонда.

Позже о смерти Виктора Проскурина написал и музыкант Юрий Метелкин.

"Этот июнь 2020 для меня черный. Он унес жизнь уже третьего близкого человека", - написал музыкант о своем товарище.

Виктор Проскурин был известным советским актером. Широкую популярность ему принесла роль в фильме "Большая перемена". Там он сыграл ученика Геннадия Ляпишева, который все время пытался улизнуть от учебы и сбежать на танцы.

Также Проскурин сыграл в таких известных советских картинах, как "Жестокий романс", "Выйти замуж за капитана" и "Приключения Шерлока Холмса".

До 1990 года Виктор Проскурин был актером театра "Ленком", затем он принимал участие в постановках в театре имени Ермоловой. Десять лет назад артист получил орден "За вклад в культуру".

Ранее "Комментарии" рассказывали о том, что в Кривом Роге депутат умер просто во время заседания горсовета.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!