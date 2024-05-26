В России пьяная обезьяна атаковала пятерых человек

В российском городе Комсомольск-на-Амуре обезьяна-верветка во время застолья выпила алкоголь и выбежала на улицу. Перед тем, как животное смогли поймать, оно напало на нескольких людей и искусало их. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на российские СМИ.



Обезьяна-верветка атаковала россиян. Фото из открытых источников

Во время застолья 47-летняя россиянка, по имени Анна хотела похвастаться своим питомцем – обезьяной, по имени Гарик. Женщина выпустила обезьянку из клетки и позволила ей отдыхать рядом с гостями. В какой-то момент обезьяна схватила бутылку алкоголя со стола и принялась его пить, после чего выбежала на улицу.

Сначала животное прыгало по крышам домов, а потом начало нападать на людей и кусать их. В общей сложности обезьяна атаковала по меньшей мере пятерых россиян, в том числе беременную женщину. Через некоторое время обезьяну поймали и поместили в приют животных. Тесты полиции и ветеринаров показали алкогольное отравление у животного.

Россиянка, которая была владелицей обезьяны, заявила, что не будет забирать ее домой. По словам россиянки, животное стало ревнивым и агрессивным, когда у женщины появился постоянный партнер. Кроме того, Анна готовит деньги, чтобы уладить конфликт с жертвами нападения обезьяны. Наложит ли полиция административный штраф женщине за поведение животного, пока неизвестно.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что тайский монах укротил пьяного российского туриста, который устроил погром на улице города и приставал к прохожим.

Также "Комментарии" писали о российском туристе, который пьяным пришел в ресторан на Бали с топором и начал его крушить. Оказалось, что россиянин уже почти пять лет живет на Бали, однако теперь его депортируют в Россию.