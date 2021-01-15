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Главная Новости Общество события В России появится своя Tesla: компания собралась присвоить логотип известного бренда
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В России появится своя Tesla: компания собралась присвоить логотип известного бренда

Сотрудники подали заявку на регистрацию логотипа еще в конце декабря

сегодня, 16:20
Автор:

Любовь Блажко

Российская компания "Тульские горелки", занимающаяся производством отопительных систем, намерена зарегистрировать товарный знак, который имеет максимальную схожесть с логотипом американского бренда Tesla. Об этом пишет ФИПС. 

В России появится своя Tesla: компания собралась присвоить логотип известного бренда

В России появится своя Tesla. Фото: motor.ru

Сообщается, что сотрудники этой компании подали заявку на регистрацию еще в конце декабря прошлого года. На логотипе тоже изображена огромная буква "T", лишь за тем исключением, что на ней отсутствует вертикальная белая линия. В случае ее наличия, знак бы полностью был идентичен с эмблемой компании Илона Маска. 

Работники российской компании также рассказывают, что при подаче заявки никаких проблем не было, поскольку данный товарный знак будет зарегистрирован в совершенно другой сфере деятельности. 

Если же эта идея окажется успешной, то под логотипом Tesla в России будут выпускать зажигалки, радиаторы отопления, горелки для котлов, а также камины, ковры с подогревом и оборудование для производства пара.

В конце 2020 года стало известно, что Tesla хочет выйти на индийский рынок. Американская компания планирует запустить продажи электрокаров, а затем собирается наладить сборку или даже производство по полному циклу.

Как сообщало издание "Комментарии", Tesla рассказала, где будет построен новый завод. Tesla планирует начать производство зарядных устройств для электромобилей в Китае в 2021 году, согласно документу, представленному властям Шанхая американской компанией, которая стремится расширить продажи на крупнейшем в мире автомобильном рынке.
Также мы писали, Tesla подорожала на 40 млрд долларов за один час. Компания по производству электрокаров Tesla, которая принадлежит американскому изобретателю и миллиардеру Илону Маску, получила должное признание в финансовом мире. Уже 21 декабря ее включат в индекс S&P 500, который отображает 500 крупнейших американских компаний.


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Источник: https://new.fips.ru/registers-doc-view/fips_servlet?DB=RUTMAP&DocNumber=2020772675&TypeFile=html#Delo
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