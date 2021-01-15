В России появится своя Tesla: компания собралась присвоить логотип известного бренда

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Любовь Блажко
Российская компания "Тульские горелки", занимающаяся производством отопительных систем, намерена зарегистрировать товарный знак, который имеет максимальную схожесть с логотипом американского бренда Tesla. Об этом пишет ФИПС.
В России появится своя Tesla. Фото: motor.ru
Сообщается, что сотрудники этой компании подали заявку на регистрацию еще в конце декабря прошлого года. На логотипе тоже изображена огромная буква "T", лишь за тем исключением, что на ней отсутствует вертикальная белая линия. В случае ее наличия, знак бы полностью был идентичен с эмблемой компании Илона Маска.
Работники российской компании также рассказывают, что при подаче заявки никаких проблем не было, поскольку данный товарный знак будет зарегистрирован в совершенно другой сфере деятельности.
Если же эта идея окажется успешной, то под логотипом Tesla в России будут выпускать зажигалки, радиаторы отопления, горелки для котлов, а также камины, ковры с подогревом и оборудование для производства пара.
В конце 2020 года стало известно, что Tesla хочет выйти на индийский рынок. Американская компания планирует запустить продажи электрокаров, а затем собирается наладить сборку или даже производство по полному циклу.
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