В России не хотят видеть Украину в ЕС: от угроз Киеву перешли к угрозам Евросоюзу

Заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко угрожает Европейскому Союзу полным "крахом" и прекращением существования в случае готовности принять Украину в ЕС. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщают российские СМИ.

Флаги России и ЕС. Фото: из открытых источников

Российский дипломат отметил, если Брюссель перейдет к реальным шагам по членству Украины в ЕС, то это будет означать скорый конец самого Евросоюза. Замглавы российского МИД также заявил, что с каждым днем роль Европейского Союза в торговых отношениях играет все меньше и меньше значения, основные торговые отношения смещаются на Восток.

Стоит отметить, что это не только личное мнение Александра Грушко. Ранее подобные мысли озвучивали и другие российские дипломаты, которые внезапно решили поменять свою точку зрения. Ведь еще совсем недавно Россия на официальном уровне никак не возражала относительно перспектив членства в ЕС, относилась к такому стремлению Украины равнодушно. Так, глава российской делегации в переговорах с Украиной Владимир Мединский заявлял, что Россия не будет против членства Украины в ЕС, есть только четкая позиция по тому, чтобы не допустить членства в НАТО. Вот только, когда перспективы присоединиться к Европейскому Союзу стали для Украины реальными в Москве начали вдруг заявлять, что против этого.

Ну, а днем ранее шеф Александра Грушко Сергей Лавров заявил, что теперь Москва начала сомневаться относительно "безобидности вступления Украины в ЕС". Лавров назвал Евросоюза не безобидным игроком, который теперь открыто заявляет о своих амбициях далеко за пределами своих границ.

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