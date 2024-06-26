В РФ уже начали работать над срывом членства Украины в ЕС: что делают

Как считает бывший министр иностранных дел Павел Климкин, 25 июня войдет в историю Украины. По его словам, все только начинается, но переговоры с ЕС – это геополитический и ценностный сдвиг.

Украина и ЕС

Климкин подчеркивает, что для диктатора Владимира Путина и Кремля членство Украины в Евросоюзе и является стратегическим поражением, ведь там хотят разрушить Запад и образовавшийся после Второй Мировой мир.

"В Москве хотели навсегда отложить нашу интеграцию в ЕС – это привело к тому, что и мы и ЕС включили "другую передачу" и совместно выставили цель движения – не в политических заявлениях, а реальных действиях. Для нас этот процесс жизненно важен, от него зависит наше существование. Ставка во вступлении в ЕС – это наше существование как страны и нации. В Кремле также понимают, что наше возвращение в Европу — это конец реальности, которую они себе придумали, а значит это для них тоже жизненно важно, только в негативном смысле. Там сделают все возможное и невозможное, чтобы нашу интеграцию убить и разрушить. Лучший вариант для них – чтобы Украины вообще не было", — заявил Климкин.

По его словам, успешно вступить в ЕС – это так же важно как и фронт – конечно, на другой тип. Дипломат добавил, что не нужно терять стратегический смысл, для чего это все, не нужно фиксировать себя на деталях, отпуская стратегическую перспективу.

"Из Москвы уже запускают по Европе волны о том, что наше сельское хозяйство "добьет" Евросоюз, а все останутся без своих бюджетов. И нам очень важно держать в странах ЕС смысл, что с нами он сильнее, что мы не часть проблемы, а часть единственно возможного для него решения в будущем не попасть под российский каток. Это еще очевидно далеко не для всех и это нужно будет доказывать", — заявил дипломат.

Климкин подчеркнул, что геополитическая Европа можно возникнуть только с Украиной или вообще не возникнет.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, когда, по прогнозам экспертов, Украину возьмут в НАТО.



