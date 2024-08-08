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В РФ сделали заявление о поставках газа через "Суджу": что теперь ждет Европу

"Газпром" уверяет, что он продолжает осуществлять подачу российского газа для транзита

сегодня, 12:22
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Кравцев Сергей

Российский "Газпром" заявил, что продолжает подавать газ в Европу через станцию "Суджа", в то же время транзитный поток российского газа через Украину снизился на 12%. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает российское агентство "Интерфакс".

В РФ сделали заявление о поставках газа через "Суджу": что теперь ждет Европу

Российский газ. Фото: из открытых источников

"Газпром" осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в объеме, подтвержденном украинской стороной через газоизмерительную станцию "Суджа" — 37,3 миллиона кубических метров на 8 августа", — сообщил представитель "Газпрома" Сергей Куприянов.

Физический поток газа на выходе из Украины в ЕС пока остается непрерывным, пишет агентство со ссылкой на данные европейской информационной платформы ENTSOG.

Читайте также на портале "Комментарии" — несмотря на третий год полномасштабной войны в Украине, Европа все еще очень зависит от российского газа. Так за последние дни транзит российского "голубого топлива" через украинскую газотранспортную систему снизился до 37,25 млн куб м. Об этом свидетельствуют подтвержденные номинации "Оператора ГТС Украины" в точке входа "Суджа", пишет ExPro.

По сравнению с предыдущим днем объемы транзита сократились на 6%. Это самое низкое значение транзита с 1 мая 2023.  

Традиционно, объемы транзита российского газа через Украину составляли около 42-42,4 млн куб м в сутки. Сейчас причины сокращения транзита неизвестны.  Накануне в "Операторе ГТС Украины" сообщили, что транзит российского газа проходит в штатном режиме. В среду 7 августа в телеграмм-каналах появилась информация, что Вооруженные силы Украины взяли под контроль газоизмерительную станцию "Суджа" в Курской области РФ.  

Позже появилась неподтвержденная информация, что ВСУ контролируют населенный пункт Суджа.




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