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В РФ проблемы с живой силой – мобилизованных на войну с Украиной ориентируют на 3 месяца, – Генштаб

Морально-психологическое состояние личного состава вооруженных сил Российской Федерации низкое и имеет тенденцию к ухудшению

сегодня, 07:30 comments1908
Автор:

Кравцев Сергей
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Российские военкоматы существенно активизировали работу по привлечению на войну в Украине новой живой силы. Причина – враг продолжает нести потери и требует доукомплектования разбитых подразделений. В частности, основное внимание нацелено на привлечение тех, кто был уволен из армии после 2012 года. Больше всего оккупационным войскам не хватает водителей, механиков-водителей, разведчиков, а также младших командиров. Как сообщает издание "Комментарии", об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.

В РФ проблемы с живой силой – мобилизованных на войну с Украиной ориентируют на 3 месяца, – Генштаб

Российские войска. Фото: из открытых источников

Также сообщается, что часть российских подразделений, которые отступили и были переброшены в Беларусь и Россию, сейчас находится на территории РФ. Военные все время находятся в областях, пограничных с Украиной. Оккупационные войска никуда не отступают дальше, военные проживают в палатках.

Российское военно-политическое командование до сих пор не смогло решить проблему с пополнением сил. Те военные, которые выведены с территории Украины, отказываются возвращаться на войну, а новых сил катастрофически не хватает. Потому и активизировали работу военные комиссариаты. Ведется активная работа с военнообязанными. Причем, в РФ официально не говорят, что ищут россиян, чтобы бросить их на войну в Украине. Речь идет о проведении собрания по подготовке сроком на 3 месяца. Ищут оккупанты резерв и на территории Приднестровья. Там проводится агитационная работа.

На тех территориях, которые враг сумел оккупировать, проводятся насильственные действия в отношении населения. В частности, в том же Мариуполе люди до сих пор остаются заблокированными. Единственное, куда могут выехать обессилевшие мариупольцы – это оккупированные районы Донецкой области.

Читайте на портале "Комментарии" – президент Зеленский заявил, что россияне, пришедшие убивать украинцев, хорошо знают, что они и есть нацисты.



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Источник: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua
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