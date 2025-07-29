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В РФ намекают на прорыве: зачем главы "Роскосмоса" и NASA встретятся в США

Гендиректор российской госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Баканов прибыл в Хьюстон в штате Техас

29 июля 2025, 15:33
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Кравцев Сергей

Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Баканов прибыл в Хьюстон, где 31 июля проведет переговоры с исполняющим обязанности главы NASA Шоном Даффи. Об этом сообщают российские СМИ и Reuters.

В РФ намекают на прорыве: зачем главы "Роскосмоса" и NASA встретятся в США

Роскосмос и NASA. Фото: из открытых источников

В публикациях говорится, что гендиректор российской госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Баканов прибыл в Хьюстон в штате Техас для встречи с исполняющим обязанности администратора NASA Шоном Даффи.

Это первая такая встреча руководителей космических агентств США и РФ за последние восемь лет.

Сами переговоры намечены на 31 июля. На них будут обсуждать продолжение эксплуатации Международной космической станции, продолжение перекрестных полетов и процесс сведения станции с орбиты. Также российская делегация планирует посетить Космический центр имени Линдона Джонсона, производственные площадки компаний Boeing и SpaceX. Кроме того, планируется встреча с экипажем космического корабля Crew Dragon.

Как отмечает Reuters, космическая программа остается одним из немногих международных проектов, в рамках которых США и Россия до сих пор имеют много общих взглядов и продолжают сотрудничество.

Во всех остальных сферах отношения между странами были разорваны после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину в феврале 2022 года.

Несмотря на политическую изоляцию, NASA и "Роскосмос" продолжают обмениваться экипажами для миссий на МКС. Это происходит в рамках так называемой программы перекрестных полетов, которая позволяет сохранять постоянное присутствие представителей обеих стран на станции.

Отметим, последняя встреча руководителей "Роскосмоса" и NASA состоялась в октябре 2018 года. Тогда глава NASA Джим Брайденстайн приехал в Россию накануне запуска космического корабля "Союз МС-10". Его принимал тогдашний руководитель "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.

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Источник: https://www.reuters.com/science/russias-roscosmos-nasa-hold-first-in-person-talks-heads-level-since-2018-russia-2025-07-28
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