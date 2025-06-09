В "Резерв+" вскоре появится еще одна функция: в Минобороны рассказали, о чем идет речь

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
В конце июня в мобильном приложении "Резерв+" можно будет оплатить штраф за нарушение воинского учета. Об этом в интервью DOU рассказала замминистра обороны по цифровизации Екатерина Черногоренко.
Приложение Резерв+. Фото: из открытых источников
В Минобороны пояснили, что запуск оплаты штрафов будет одним из цифровых достижений года для команды. В частности, это позволит уменьшить нагрузку на операторов территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП).
Стоит отметить, ранее в Минобороны анонсировали запуск в приложении "Резерв+" новой функции, которая позволит дистанционно штрафовать лиц, нарушающих правила военного учета.
Тогда было заявлено, что согласно действующему законодательству, штрафы могут налагаться только при личном присутствии нарушителя в территориальном центре комплектования (ТЦК). Однако с предстоящими обновлениями в "Резерв+" ситуация изменится.
Читайте также на портале "Комментарии" — Минобороны Украины запустило в мае два новых типа отсрочек в приложении "Резерв+" для граждан с временной нетрудоспособностью и тех, кто имеет мужа или жену на службе и ребенка до 18 лет. Об этом сообщила заместитель министра обороны Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Екатерина Черногоренко.
Новости