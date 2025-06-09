logo

BTC/USD

105046.32

ETH/USD

2529.78

LTC/USD

87.78

USD/UAH

41.80

EUR/UAH

47.60

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество события В "Резерв+" вскоре появится еще одна функция: в Минобороны рассказали, о чем идет речь
commentss НОВОСТИ Все новости

В "Резерв+" вскоре появится еще одна функция: в Минобороны рассказали, о чем идет речь

В "Резерв+" вскоре разрешат оплачивать штрафы

сегодня, 16:00 comments1283
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

В конце июня в мобильном приложении "Резерв+" можно будет оплатить штраф за нарушение воинского учета. Об этом в интервью DOU рассказала замминистра обороны по цифровизации Екатерина Черногоренко.

В "Резерв+" вскоре появится еще одна функция: в Минобороны рассказали, о чем идет речь

Приложение Резерв+. Фото: из открытых источников

В Минобороны пояснили, что запуск оплаты штрафов будет одним из цифровых достижений года для команды. В частности, это позволит уменьшить нагрузку на операторов территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП).

"Не надо будет идти в ТЦК, брать счет, обращаться в банк и возвращаться с квитанцией. Человек сможет сделать это в несколько кликов. Это сильно уменьшит нагрузку на операторов ТЦК. Планируем запуститься в конце июня", — заявила замминистра.

Стоит отметить, ранее в Минобороны анонсировали запуск в приложении "Резерв+" новой функции, которая позволит дистанционно штрафовать лиц, нарушающих правила военного учета.                                   

Тогда было заявлено, что согласно действующему законодательству, штрафы могут налагаться только при личном присутствии нарушителя в территориальном центре комплектования (ТЦК). Однако с предстоящими обновлениями в "Резерв+" ситуация изменится.

Читайте также на портале "Комментарии" — Минобороны Украины запустило в мае два новых типа отсрочек в приложении "Резерв+" для граждан с временной нетрудоспособностью и тех, кто имеет мужа или жену на службе и ребенка до 18 лет. Об этом сообщила заместитель министра обороны Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Екатерина Черногоренко.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://dou.ua/lenta/interviews/chernogorenko-my-technologies/

Новости

Все новости