В "Резерв+" вскоре появится еще одна функция: в Минобороны рассказали, о чем идет речь

В конце июня в мобильном приложении "Резерв+" можно будет оплатить штраф за нарушение воинского учета. Об этом в интервью DOU рассказала замминистра обороны по цифровизации Екатерина Черногоренко.

Приложение Резерв+. Фото: из открытых источников

В Минобороны пояснили, что запуск оплаты штрафов будет одним из цифровых достижений года для команды. В частности, это позволит уменьшить нагрузку на операторов территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП).

"Не надо будет идти в ТЦК, брать счет, обращаться в банк и возвращаться с квитанцией. Человек сможет сделать это в несколько кликов. Это сильно уменьшит нагрузку на операторов ТЦК. Планируем запуститься в конце июня", — заявила замминистра.

Стоит отметить, ранее в Минобороны анонсировали запуск в приложении "Резерв+" новой функции, которая позволит дистанционно штрафовать лиц, нарушающих правила военного учета.

Тогда было заявлено, что согласно действующему законодательству, штрафы могут налагаться только при личном присутствии нарушителя в территориальном центре комплектования (ТЦК). Однако с предстоящими обновлениями в "Резерв+" ситуация изменится.

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