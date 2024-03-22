В разных регионах Украины вводят графики ограничения электроснабжения

В ночь на сегодняшний день Россия нанесла мощный ракетный удар по разным регионам Украины. Эта агрессия вызвала значительные проблемы с электроснабжением в нескольких областях, заставив местные власти и энергетические компании прибегнуть к чрезвычайным мерам.

В некоторых областях Украины вводят графики отключения света

Сумская область

В Сумской области, как сообщает областная военная администрация через Telegram, ракетные удары повлекли за собой введение графиков аварийных отключений в Сумском, Конотопском и Шосткинском районах. Для обеспечения жизненно необходимых потребностей населения активированы пункты несокрушимости, где граждане могут подзарядить электронные устройства и воспользоваться Интернетом.

Полтавщина

В Полтавской области также введен график аварийных отключений из-за превентивного отключения подстанций. Несмотря на это ситуация остается под контролем власти. Филипп Пронин, начальник Полтавской ОВ, отметил, что основным приоритетом является обеспечение безопасности населения и минимизация последствий атак.

"Самое главное — без жертв и пострадавших. Обломками повреждены кровли трех частных домов в Миргородском районе. Мобильные огневые группы отработали по воздушным целям в Кременчугском районе. Разворачиваем в области пункты несокрушимости, чтобы пока продолжаются работы, люди могли зарядить гаджеты и быть постоянно на связи" связи, — отметил начальник Полтавской ОВА Филипп Пронин.

Днепропетровская область

В Днепропетровской области атаки привели к повреждению энергетических объектов, повлекшие перебои с электроснабжением и водоснабжением. Власти области подготовили более 1300 пунктов несокрушимости, где жители могут найти убежище и поддержку во время отключений.

Одесщина

Одесская область также ощутила последствия массированных атак. По распоряжению НЭК "Укрэнерго" были введены стабилизационные отключения, чтобы уменьшить нагрузку на энергосистему.

"Массированная ночная атака врага повредила энергообъекты Одесщины также. Поэтому в городе частично происходят стабилизационные отключения по распоряжению НЭК Укрэнерго. График отключений вы можете найти на сайте ДТЭК Одесские электросети", — отметили в компании.

Комментарии писали, что страна-агрессор совершила масштабную атаку на энергетическую систему Украины за последнее время. Зафиксировано попадание в объекты генерации и системы распределения в разных отраслях. Как передает портал "Комментарии" , об этом в Facebook сообщил министр энергетики Украины Герман Галущенко.