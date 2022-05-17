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В Раде рассказали, смогут ли школьники и абитуриенты в оккупации, получить аттестат или сдать мультитест

Военные России заблокировали выезды из оккупации

сегодня, 23:16
Автор:

Лиля Воробьева
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Школьники и абитуриенты, находящиеся сейчас на оккупированных территориях, не могут получить аттестат или сдать мультитест. Кроме этого, кафиры заблокировали выезды из оккупации. Об этом сообщила глава подкомитета по вопросам высшего образования Юлия Гришина.
Нардеп сообщила, что создается механизм, чтобы дети имели возможность получить документы и сдать тест.
"Жители Херсона и других временно оккупированных территорий! Мы не забыли о вас: сегодня весь день посвятила решению вопросов аттестации школьников и поступления абитуриентов в украинские вузы. Выезды из оккупации заблокированы орками, поэтому получить аттестат или сдать мультитест для местных жителей – проблема. Над ее решением мы и работали сегодня с Министерством образования и Комитетом Верховной Рады.В поле нашего зрения — не только государственные, но и частные вузы.В частности, несколько идей проработали с Президентом Киевской школы экономики Тимофеем Миловановым.Конкретные решения смогу объявить чуть позже: эти решения будут, и очень скоро", — говорится в сообщении.
Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что в Раде рассказали, кто будет утверждать формат упрощенного оценивания . После полномасштабного вторжения россии в Украину ВНО будет проходить в упрощенном формате. О том,что изменится и можно ли сдать тест из-за границы, рассказал народный депутат Украины, член комитета по вопросам образования, науки и инноваций Роман Грищук. По словам нардепа, во время военного состояния формат ВНО будет утверждаться Кабинетом Министров. Кабинет Министров вместе с Министерством Образования и Науки придумали формат Национального Мультипредметного Теста, это упрощенная форма ВНО.

В Раде рассказали, смогут ли школьники и абитуриенты в оккупации, получить аттестат или сдать мультитест

Школьники и абитуриенты в оккупации не могут получить аттестат или сдать мультитест (фото из открытых источников)


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Источник: https://www.facebook.com/j.gryshyna
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