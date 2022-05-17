В Раде рассказали, смогут ли школьники и абитуриенты в оккупации, получить аттестат или сдать мультитест

Школьники и абитуриенты, находящиеся сейчас на оккупированных территориях, не могут получить аттестат или сдать мультитест. Кроме этого, кафиры заблокировали выезды из оккупации. Об этом сообщила глава подкомитета по вопросам высшего образования Юлия Гришина.

Нардеп сообщила, что создается механизм, чтобы дети имели возможность получить документы и сдать тест.

"Жители Херсона и других временно оккупированных территорий! Мы не забыли о вас: сегодня весь день посвятила решению вопросов аттестации школьников и поступления абитуриентов в украинские вузы. Выезды из оккупации заблокированы орками, поэтому получить аттестат или сдать мультитест для местных жителей – проблема. Над ее решением мы и работали сегодня с Министерством образования и Комитетом Верховной Рады.В поле нашего зрения — не только государственные, но и частные вузы.В частности, несколько идей проработали с Президентом Киевской школы экономики Тимофеем Миловановым.Конкретные решения смогу объявить чуть позже: эти решения будут, и очень скоро", — говорится в сообщении.