В Раде предупредили о серьезном росте цен в Украине: подробности

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Лиля Воробьева
Некоторые продукты питания, которые при обработке требуют много энергоресурсов, могут подорожать на 10-12%. С этой причины ценники на некоторые продукты в нашей стране ощутимо увеличатся. Об этом сообщил представитель Комитета Верховной Рады по вопросам аграрной и земельной политики Дмитрий Соломчук, выступая во время эфира телемарафона.
В Украине подорожают продукты (фото из открытых источников)
"Продукты питания, которые при переработке требуют затрат многих энергоносителей, могут дорожать на 7-10-12%", — отметил депутат.
При этом, подчеркнул парламентарий, наша страна – сельскохозяйственная, в миллионах домохозяйств беспокоятся о выращивании собственной продукции.
Как отметил Соломчук, как только новые продукты в мае поставляют в магазины и на базары, ценники на них уменьшаются и становятся стабильными. Такова была ситуация с мясом, что подорожало на зимние праздники из-за большего спроса на этот продукт.
"В феврале мясо стабилизируется, и расти цена на него точно не должна", — заключил депутат.
Напомним, что "Комментарии" писали о том, что
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