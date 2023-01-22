В Раде предупредили о серьезном росте цен в Украине: подробности



















Некоторые продукты питания, которые при обработке требуют много энергоресурсов, могут подорожать на 10-12%. С этой причины ценники на некоторые продукты в нашей стране ощутимо увеличатся. Об этом сообщил представитель Комитета Верховной Рады по вопросам аграрной и земельной политики Дмитрий Соломчук, выступая во время эфира телемарафона.

В Украине подорожают продукты (фото из открытых источников)

"Продукты питания, которые при переработке требуют затрат многих энергоносителей, могут дорожать на 7-10-12%", — отметил депутат.

При этом, подчеркнул парламентарий, наша страна – сельскохозяйственная, в миллионах домохозяйств беспокоятся о выращивании собственной продукции.

Как отметил Соломчук, как только новые продукты в мае поставляют в магазины и на базары, ценники на них уменьшаются и становятся стабильными. Такова была ситуация с мясом, что подорожало на зимние праздники из-за большего спроса на этот продукт.

"В феврале мясо стабилизируется, и расти цена на него точно не должна", — заключил депутат.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что цены на энергоносители взлетят . Энергетический кризис и вызванный им рост цен в следующем году будут ощущаться по всей Европе. Однако гиперинфляция, к счастью, является очень отдаленной перспективой. Об этом пишет редактор The Economist Кристиан Одендаль. Он отмечает, что Россия использовала энергию как оружие против западных поклонников Киева, сокращая экспорт газа и повышая цены на голубое топливо. Таким образом, уровень инфляции может быть выше, чем многие надеялись. Вместе с тем следует ожидать роста зарплаты, предприятия будут переводить более высокие затраты на клиентов, чтобы не потерять прибыль.

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