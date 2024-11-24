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В Раде ответили, согласятся ли расформировать ТЦК

Федор Вениславский назвал идею о расформировании ТЦК похожей на измену

сегодня, 12:18
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Кравцев Сергей

Идея, высказанная рядом депутатов, о том, что следует расформировать ТЦК и отправить их работников на фронт, является непродуманной и вредящей интересам нацбезопасности и обороны Украины. Как сообщает портал "Комментарии", такое мнение в интервью NV высказал нардеп, член комитета Совета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский.

В Раде ответили, согласятся ли расформировать ТЦК

ТЦК. Фото: из открытых источников

"В условиях полномасштабного вторжения и войны, которую ведет Украина против страны-агрессора, реформировать ТЦК, обеспечивающий 95-98% выполнения мобилизационных мероприятий, необходимых для пополнения новых резервов… В условиях войны заявлять о необходимости распустить ТЦК, заменить их какими бы то ни было не было альтернативными формами привлечения граждан к Вооруженным силам, учитывая практику, — это точно игра против Украины, против нашей независимости, государственного суверенитета", — отметил парламентарий.

Вениславский отметил, что, хотя поддерживает рекрутинг, однако на сегодняшний день он абсолютно не может перекрыть все те мобилизационные мероприятия, которые выполняют ТЦК.                          

Также политик высказался по поводу ряда претензий, которые высказывают в адрес ТЦК. Федор Вениславский признал, что случаи нарушений есть, и на них нужно реагировать, однако они не массовые, и "находятся в пределах статистической погрешности".

Читайте на портале "Комментарии" — что не так с мобилизацией: реально ли ликвидировать ТЦК, а их работников отправить на фронт Эксперты в эксклюзивном интервью подробно проанализировали ситуацию.




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