В Раде ответили, планирует ли Украина мобилизовать полмиллиона человек

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Кравцев Сергей
Цифра в 500 тысяч человек, которые поставил задачу мобилизовать Генштаб ВСУ ни на этот год, ни на следующий не фигурирует. Как передает портал "Комментарии", об этом в эфире "Радио Свобода" рассказала нардеп Соломия Бобровская, прокомментировав распространенную информацию о необходимости мобилизовать в украинскую армию еще больше граждан.
Мобилизация в Украине. Фото: из открытых источников
При этом политик уточнила, что говорить о полмиллиона человек всегда нужно корректно, ведь нужно понимать, за какой срок времени планируется мобилизовать такое количество людей.
Она подчеркнула, что украинцы не могут соревноваться с россиянами "симметрично численность на численность", потому что мы к этому не способны ни ресурсно в человеческом плане, ни финансово-экономически. Наш ответ "асимметричный" и результат мы уже видели в Чороном море, когда наши действия заставили выйти из акватории весь Черноморский флот РФ.
Нардеп также заявила, что новый закон о мобилизации дал положительные результаты, но негативно сказалась на процессе так называемая "бусификация".
Как отметила Боброская, с апреля-мая по сентябрь, то есть в течение пяти месяцев, показатели по мобилизации были выше показателей потребностей Генерального штаба.
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