В Раде ответили, планирует ли Украина мобилизовать полмиллиона человек

Цифра в 500 тысяч человек, которые поставил задачу мобилизовать Генштаб ВСУ ни на этот год, ни на следующий не фигурирует. Как передает портал "Комментарии", об этом в эфире "Радио Свобода" рассказала нардеп Соломия Бобровская, прокомментировав распространенную информацию о необходимости мобилизовать в украинскую армию еще больше граждан.

Мобилизация в Украине. Фото: из открытых источников

При этом политик уточнила, что говорить о полмиллиона человек всегда нужно корректно, ведь нужно понимать, за какой срок времени планируется мобилизовать такое количество людей.

"Разбрасываться такими цифрами – это безответственно. На этот год было планирование потребностей в личном составе. И это не звучит как 500 тыс до конца декабря. Есть планы, которые доведены. И это в разы меньше, чем 500 тыс. По крайней мере на этот год точно. Если мы говорим о следующем году, когда Генеральный штаб говорит о необходимости пополнения приоритетно боевых бригад, дальше формирование новых бригад, тогда речь может идти совсем о другом, и то это не речь о полумиллионе даже на следующий год... По крайней мере о 500 тыс на закрытых заседаниях у нас о полумиллионе речи не шло", — отметила нардеп.

Она подчеркнула, что украинцы не могут соревноваться с россиянами "симметрично численность на численность", потому что мы к этому не способны ни ресурсно в человеческом плане, ни финансово-экономически. Наш ответ "асимметричный" и результат мы уже видели в Чороном море, когда наши действия заставили выйти из акватории весь Черноморский флот РФ.

Нардеп также заявила, что новый закон о мобилизации дал положительные результаты, но негативно сказалась на процессе так называемая "бусификация".

Как отметила Боброская, с апреля-мая по сентябрь, то есть в течение пяти месяцев, показатели по мобилизации были выше показателей потребностей Генерального штаба.

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