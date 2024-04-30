В Раде намекнули, что тариф на свет все-таки будут повышать: чем объяснили

Без пересмотра тарифа на электроэнергию для населения зимой может быть сложная ситуация с энергообеспечением. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в эфире общенационального телемарафона сделал член парламентского Комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Сергей Нагорняк.

Тарифы. Фото из открытых источников

Нардеп отметил, что в результате обстрелов энергосистемы сейчас ситуация сложнее, чем была после прошлой зимы.

По мнению политика, уже сейчас Кабмину надо показать людям реальное состояние в энергетике и объяснить, что нужно принимать кардинальные шаги для решения проблем в отрасли, нам нужно срочно проводить ремонтную кампанию.

"Нужно людям сказать правду. Если мы не примем каких-то кардинальных решений, то мы зимой будем иметь с 24 часов в сутки будем иметь 12 или 18 часов только свет, потому что у нас будет сверхсложная ситуация и огромный дефицит", — сказал Нагорняк озвучивая свои прогнозы относительно возможного пересмотра тарифа на электроэнергию.

Нардеп пояснил, что государственные "Энергоатом" и "Укргидроэнерго" покрывают разницу между рыночной стоимостью электроэнергии и льготным тарифом для населения. Фактически это стоит "Энергоатому" около 100 млрд грн в год, а "Укргидроэнерго" — 25 млрд грн.

Читайте также на портале "Комментарии" — в Украине периодически актуализируется вопрос о повышении тарифов на электроэнергию. Зачастую объясняется это тем, что рыночная ее себестоимость в тех же европейских странах на порядок выше, чем в Украине. О чем это говорит? Почему украинцев продолжают убеждать, что надо снова подымать тарифы (до 3,5 грн за кВт-ч)? Не выглядит ли это как попытка уничтожения украинской энергетики, когда можно неплохо заработать через поставки в Украину дешевой – европейской? Что происходит у нас на этом рынке? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.



