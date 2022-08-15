В Раде избрали членов Высшего совета правосудия: что это значит – почему тянули с решением

Верховная Рада избрала, наконец, двух членов Высшего Совета Правосудия (ВСП). Во время финального голосования кандидатуры Романа Маселко и Николая Мороза поддержали 258 нардепов. Что означает это решение? Почему с ним так затянули? Как может преобразиться украинская судебная система в обозримом будущем? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Высший совет правосудия. Фото: из открытых источников

Избрание новых членов Высшего Совета Правосудия вряд ли может как-то кардинально повлиять на ситуацию

Доктор права, адвокат Иван Либерман считает, что есть ряд причин, почему так затянули с избранием новых членов ВСП.

"Сначала долго определялись с "правилами игры". Потом началась война, всё стало еще сложнее, в том числе с технической точки зрения, а также с административной. Проверки должны были стать более тщательными, а базы данных некоторое время были закрыты. Много чего было блокировано, много чего откладывалось", – поясняет Иван Либерман.

По его мнению, улучшение работы украинской судебной системы зависит не от каких-то комиссий, не от неких "фильтров" в виде людей или программ, а исключительно от профессионализма и мудрости каждого отдельного судьи в каждом отдельном суде – в каждом конкретном уровне судопроизводства. Как в судах первой инстанции, так и в Апелляционном, Верховном, Конституционном суде.

"Не думаю, что избрание новых членов Высшего Совета Правосудия может как-то кардинально повлиять на ситуацию. Безусловно, данное назначение важно в смысле запуска работы по формированию соответствующих комиссий для отбора судей. Система должна функционировать, – отмечает Иван Либерман. – Но точно не от ВСП зависит, чтобы украинские суды стали образцами правосудия. Это возможно, лишь если каждый отдельный судья будет мудрым, справедливым, честным".

Отсутствие объективного правосудия (верховенства права) всегда было темой критики украинской власти

Политический аналитик Павел Нусс уверен, что Романа Маселко, ставший одним из новых представителей Высшего совета правосудия точно не станет представителем или лоббистом власти.

"Несмотря на то, что в прошлом он не раз критиковал, например, президента Порошенко, фракция "Европейская солидарность" поддержала его кандидатуру, – обращает внимание аналитик. – В целом судебная реформа, начатая при пятом президенте, была заторможена после избрания шестого. После формирования Верховного суда на конкурсной основе при Порошенко, логично было надеяться на Зеленского относительно формирования обновленных апелляционных судов, а затем и судов первой инстанции. Но этого не произошло".

Павел Нусс считает, что отсутствие объективного правосудия (верховенства права) всегда было темой критики украинской власти и главным сдерживающим фактором для инвесторов.

"По итогу скажу, что на Маселко гражданское общество возлагает надежды", – констатирует эксперт.

Фактически, всё это время мы наблюдали полную безнаказанность судей

Адвокат Татьяна Матяш подчеркивает, что потребность в доукомплектовании ВСП и начале работы соответствующих комиссий была нужна еще вчера. Ведь проблемы, акцентирует она, образовались во всех сферах судебной системы.

"Часть судей не может уволиться. Куча вакантных должностей, что приводит к нарушению права на доступ к правосудию", – поясняет эксперт.

Кроме того, продолжает она, полностью остановлено рассмотрение жалоб на судей.

"Фактически, всё это время мы наблюдали полную безнаказанность судей. А сроки привлечения судей к ответственности – истекали, – отмечает Татьяна Матяш. – Таким образом, сам факт избрания членов ВСП – приветствуется. Это верный шаг и в ракурсе выполнение программы по членству в ЕС. Относительно личностных качеств новых членов ВСП, пусть об этом скажет их деятельность уже в должности. Ибо нельзя нравиться всем. Но честная работа – это лучшая характеристика человека".

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