В Раде хотят жестче наказывать за незаконное использование автономеров

В Верховной Раде Украины зарегистрирован законопроект "Об усилении административной ответственности за нарушение порядка установления и использования номерных знаков транспортных средств".

В Раде решили усилить ответственность за ненадлежащее использование номерных знаков. Фото: СтопКор

Как сообщает пресс-служба Кабинета министров, 11 мая парламентский комитет по правоохранительной деятельности рекомендовал принять этот законопроект за основу.

Согласно проекту закона, автовладельцы сами смогут самостоятельно выбирать буквенно-числовую комбинацию номерных знаков по своему выбору (в личном кабинете водителя) и заказывать их изготовление при соответствии установленным требованиям.

По словам заместителя министра внутренних дел Украины Богдана Драпятого, нововведение является положительным сдвигом для владельцев автомобилей, а также для государства и бизнеса.

"Она (обновленная процедура, – "Комментарии") будет предотвращать появление среди субъектов хозяйствования, которые производят номерные знаки, монополистов и будет способствовать справедливой конкуренции", – заявил Драпятый.

Проект закона предусматривает дополнение КУоАП (Кодекс Украины об административных правонарушениях, – "Комментарии") новой статьей 121-3 "Нарушение требований законодательства об использовании номерных знаков транспортных средств".

В частности, это касается следующих моментов:

– управление или эксплуатация водителем транспортных средств без номерного знака;

– управление или эксплуатация водителем автомобиля с номерным знаком, не принадлежащим этому транспортному средству или не соответствующему установленным образцам или требованиям;

– управление или эксплуатация водителем автомобиля с номерным знаком, закрепленным в не установленном для этого месте, перевернутым или неосвещенным, закрытым другими предметами (в том числе прозрачными);

– управление или эксплуатация водителем автомобиля с нанесением постороннего покрытия или применением посторонних материалов, препятствующих или усложняющих его идентификацию, загрязненным номерным знаком, если такая загрязненность не позволяет четко определить символы номерного знака с расстояния двадцати метров;

– совершение других действий, направленных на умышленное сокрытие номерного знака.

В МВД отмечают, что нарушения этих пунктов будут наказываться наложением штрафа в размере 50 необлагаемых минимумов граждан Украины, что на сегодняшний день составляет 850 грн.

Кроме этого, законопроект предусматривает ответственность граждан за вождение или использование водителем авто незаконно установленных номерных знаков Вооруженных сил Украины, Национальной гвардии, Государственной пограничной службы, Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, Государственной специальной службы транспорта, Госслужбы специальной связи и защиты информации или Нацполиции.

Нарушение будет наказываться наложение штрафа в размере 100 необлагаемых доходов граждан (1 700 грн).

Напомним, в июле 2019 года Кабинет Министров Украины установил стоимость номерных знаков, которые выдаются по желанию автовладельца с определенной комбинацией цифр.







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