В Припять возвращается жизнь – восстановят кафе, автостанцию и многоэтажку

Власти приняли решение снова вдохнуть жизнь в зону ЧАЭС. Пока что только для туристического направления. Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов хочет увеличить турестическую привлекательность Чернобыльской зоны отчуждения, для начала восстановив три объекта. Об этом информирует издание "Комментарии", со ссылкой на портал LIGA.net.

Припять. Фото: kiyavia.com

Разговоры о том, чтобы возвратить жизнь в Припять в связи с уменьшением уровня радиации ходили довольно давно, но сейчас они подошли к практической плоскости. В правительстве хотят провести капитальный ремонт кафе "Припять", восстановить автовокзал и 16-этажное здание в Припяти. В кафе планируют отремонтировать витражи. Ну, а 16-этажка заинтересовала, потому что, во-первых, в ней хотят обустроить музей в квартире пожарного лейтенанта Владимира Правика, чья бригада первой выехала на ЧАЭС после взрыва реактора. Во-вторых, последний этаж здания должен стать отличной смотровой площадкой для всех туристов.

На 2022-й год также запланирована капитальная реновации КПП "Дитятки", сделав его более привлекательным для туристов. Работы на трех объектах должны стартовать уже в этом году. На все про все выделили 30 миллионов гривен. В 2022-м ремонт должен быть завершён. Ну а на следующий год не менее амбициозные планы – запланировано восстановление радиолокационной станции "Дуга", бассейна "Лазурный", гостиницы "Полесье".

Читайте ранее на портале "Комментарии" — Чернобыльская АЭС начала испытания хранилища ядерного топлива нового типа. За 23 года работы АЭС, на станции скопилось более 21 тыс. тепловыделяющих сборок.

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