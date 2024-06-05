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В приложение "Дія" добавили новый документ: какой именно

У "Дії" появилось удостоверение ветерана

сегодня, 11:05
Автор:
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Черновалова Кристина
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Украина сделала еще один шаг в направлении диджитализации государственных услуг. Приложение "Дия" теперь будет предоставлять электронные удостоверения ветеранов, расширив доступ не только для военных, но и для пострадавших в результате войны и семей погибших защитников.

В приложение "Дія" добавили новый документ: какой именно

У "Дії появилось удостоверение ветерана

Согласно заявлению вице-премьера по цифровой трансформации Михаила Федорова, удостоверения могут получить разные категории граждан, среди которых участники боевых действий, лица с инвалидностью из-за войны войны, участники Революции достоинства, а также члены семей погибших ветеранов войны и защитников Украины.

Добавление электронного удостоверения ветерана в приложение "Дия" просто и не требует лишних усилий. Пользователям необходимо просто пролистать список доступных электронных документов и выбрать соответствующий пункт. Через несколько минут удостоверение станет доступным в приложении, выполняя те же функции, что и традиционный бумажный документ.

Ранее Министерство обороны Украины запустило аналогичное приложение "Резерв", направленное на обновление военно-учетных данных через мобильные устройства. Это еще один пример интеграции цифровых технологий в важные государственные функции.

Напомним, что первыми странами , которые начнут процессы внедрения украинского приложения "Дия" оказались Колумбия и Замбия. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание "Укринформ".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что эксперт назвал три группы профессий , не пострадавших от развития искусственного интеллекта. По его словам, несмотря на быстрое развитие ИИ, есть профессии, которые современные технологии не смогут вытеснить в ближайшие годы. В частности, отмечается специалистах в творческих сферах, профессии с большим количеством человеческих взаимодействий и работа, которая решает проблемы в непредсказуемых условиях.



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Источник: https://www.facebook.com/watch/?v=997815701697898
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