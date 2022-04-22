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В правительстве сообщили, когда Украина станет членом ЕС

Власти Украины рассчитывают, что наше государство сможет присоединиться к Евросоюзу через два года

сегодня, 09:03
Автор:

Козлова Альбіна
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По словам министра экономики Юлии Свириденко, Украина сможет вступить в Европейский союз в ближайшее время. 20 апреля президент сообщил, что Украина уже передала главе представительства ЕС в Украине часть анкеты-опросника для получения статуса кандидата в Евросоюз. Теперь руководство ЕС будет анализировать ответы.

В правительстве сообщили, когда Украина станет членом ЕС

Фото иллюстративное / Pixabay

Министр подчеркнула, что Украина полноценно вступит в Европейский союз в 2024 году. Присоединение к Союзу и полный доступ к рынкам стран G7 и Евросоюза положительно повлияют на восстановление нашей экономики после войны и развитие страны.

Как сообщила министр, Украина рассчитывает получить статус кандидата в середине 2022 года. Украина уже подала первую часть заявки на вступление в Евросоюз. Наше государство быстрыми темпами выполнит все требования для вступления.

Также глава Минэкономики рассказала об основных целях программы восстановления. Среди них ограничение вмешательства государства в работу бизнесменов, налаживание логистических маршрутов из Украины в Европу.

Кроме того, украинская экономика зависит от энергоносителей. Поэтому государство должно способствовать увеличению добычи природного газа и нефти, увеличению мощностей по переработке нефтепродуктов на территории страны.

Основными задачами для украинского производства остается формирование мощного военно-промышленного комплекса и развитие аэрокосмических технологий и экспорт переработанной продукции сельского хозяйства и металлургии.

Для бизнеса останется требование по локализации производства на 60%, особенно в строительстве. Все производство в соответствии с европейскими стандартами пройдет климатическую модернизацию.

Как сообщал портал, Джо Байден объявил о поставках оружия, программе для беженцев и экономической помощи Украине.


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Источник: https://www.facebook.com/yulia.svyrydenko
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