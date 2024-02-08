В правильном ли направлении движется Украина: стало известно, что думают украинцы

Доля украинцев, которые считают, что Украина движется в правильном направлении, продолжает уменьшаться. Как передает портал "Комментарии", об этом свидетельствуют результаты соцопроса, проводившегося социологической службой Центра Разумкова.

Опрос украинцев. Фото: из открытых источников

Социологи отмечают, что после начала полномасштабной агрессии России против Украины доля граждан, которые считают, что события в Украине развиваются в правильном направлении, существенно возросла (с 20% в декабре 2021г. до 51% в сентябре-октябре 2022г., достигнув самых высоких показателей в феврале-марте 2023г. (61%). После этого наблюдается тенденция снижения этого показателя. По данным последнего опроса, доли тех, кто считает, что события в Украине развиваются в правильном направлении (41%) и тех, кто придерживается мнения, что они развиваются в неправильном направлении (38%), статистически значимо не отличаются (21% не определились).

Согласно результатам опроса за декабрь, 45% украинцев считали, что события развивались в правильном направлении, 33% — что в неправильном, 21,5% — не определились.

Как показали результаты опроса за январь, чаще всего граждане указывают на ухудшение ситуации (по сравнению с началом 2023 года) в таких сферах: уровень цен и тарифов (на ухудшение ситуации указали 86%), экономическое положение страны (68%), уровень стабильности (64,5%), уверенность граждан в завтрашнем дне (63,5%), уровень благосостояния их семьи (58%), отношение граждан к власти (53%). 61% опрошенных указывают на ухудшение ситуации в стране в целом.

Также относительное большинство опрошенных констатируют ухудшение ситуации в таких сферах: отношение власти к гражданам (46%), оплата труда (43%). Относительно соблюдения законности государственными служащими, то примерно равные доли опрошенных считают, что ситуация здесь ухудшилась (41,5%) и что она не изменилась (39%).

Чаще всего граждане считают, что ситуация за прошлый год не изменилась в сферах пенсионного обеспечения (55%), здравоохранения (52%), свободы слова (51%).

Положительные изменения, по мнению граждан, в наибольшей степени касаются обороноспособности страны (на ее улучшение указывают 51% опрошенных) и международного имиджа страны (50,5%)

Кроме того, согласно данным опроса, 33% украинцев верят, что Украина способна преодолеть существующие проблемы и трудности в течение ближайших нескольких лет. 42% считают, что Украина сможет преодолеть проблемы в более отдаленной перспективе, и 9% — что Украина не способна преодолеть существующие проблемы (остальные — не определились).

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