В посольстве Германии разъяснили правила въезда для украинцев: что нужно знать

Уже через неделю украинцы смогут снова поехать в Германию. Но эта европейская страна гарантирует въезд только полностью вакцинированным лицам из Украины. При этом, путешествие станет возможным при соблюдении определенных условий. О деталях информирует официальное сообщение посольства Германии.

Карантин в Германии (фото из открытых источников)

"Полностью вакцинированные лица смогут снова въезжать в Германию с целью посещения близких и друзей, а также с туристической целью. Начиная с 21 июня, можно подавать заявления на получение необходимых для намеченной цели поездки виз как в посольстве, так и в визовом центре Visametric ", — сообщает сайт посольства Германии.

Условия немецкой стороны следующие: "Право въезда в Германию будет гарантировано тем лицам, которые получили прививки одной из вакцин, перечисленных на интернет-странице Института Пауля Эрлиха, если со дня прививки последней, необходимой дозой вакцины или вакцины, которая требует одной дозы, прошло менее 14 дней ".

Важно, что в перечне вакцин, признанных Европейским агентством по лекарственным средствам (ЕМА) — препараты компаний BioNTech / Pfizer, Moderna, AstraZeneca и Janssen.

Также в сообщении говорится о том, что перечень вакцин планируется дополнить другими вакцинами с аналогичными защитными стандартам, как только будут закончены необходимые тестирования.

Ранее сайт "Комментарии" сообщал своим читателям о том, какие условия въезда выдвинула Германия. Власти страны хотят разрешить въезд для всех желающих. Однако при этом, уровень заболеваемости в стране, из которой прибывает турист, должен соответствовать определенным показателям.





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