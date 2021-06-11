Какие условия въезда в страну выдвинула Германия

Правительство Германии ослабило правила въезда в страну для иностранных туристов. Об этом сообщает Bild.

Карантин в Германии - фото из открытых источников

Журналисты информируют, что Германия собирается разрешить въезд для всех желающих. Однако при этом уровень заболеваемости в стране, из которой прибывает турист, должен соответствовать определенным показателям.

Министр иностранных дел страны Хайко Маас заявил, что поездки будут разрешены для стран с показателем заражения ниже 200 зараженных на 100 тысяч человек. При этом такой показатель должен быть установлен в течение последних семи дней.

"Это возможно, потому что в будущем в Европе появятся четкие общие правила обращения с теми, кто был вакцинирован, с теми, кто выздоровел, и с теми, кто прошел тестирование", — пишет издание.

Добавим, что на сегодня Украина демонстрирует показатель 65 больных на 100 тысяч населения, который позволит отечественным туристам без лишних ограничений посетить Германию.

Напомним, что в мае Германия уже ослабляла правила въезда для иностранцев. Тогда туристам, которые переболели коронавирусом, либо прошли полный курс вакцинации от COVID-19, не нужно было сдавать тест или сидеть на самоизоляции.

Ранее сообщалось, что в Германии 9 человек умерли после вакцинации препаратом AstraZeneca. Кром того в стране зафиксировали 31 случай наличия сгустков крови в мозгу после вакцинации этим препаратом. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

Также сайт "Комментарии" рассказывали, что министерство обороны Германии назвало новую угрозу для НАТО со стороны России. В оборонном ведомстве отметили, что российские власти активно добиваются "дестабилизации и ослабления НАТО". В частности это проявляется в разработке нового оружия и расширении военных возможностей. Детали читайте здесь.

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