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Какие условия въезда в страну выдвинула Германия

Чтобы попасть в Германию больше не нужна вакцинация

сегодня, 16:45
Автор:

Данило Матюха

Правительство Германии ослабило правила въезда в страну для иностранных туристов. Об этом сообщает Bild.

Какие условия въезда в страну выдвинула Германия

Карантин в Германии - фото из открытых источников

Журналисты информируют, что Германия собирается разрешить въезд для всех желающих. Однако при этом уровень заболеваемости в стране, из которой прибывает турист, должен соответствовать определенным показателям.

Министр иностранных дел страны Хайко Маас заявил, что поездки будут разрешены для стран с показателем заражения ниже 200 зараженных на 100 тысяч человек. При этом такой показатель должен быть установлен в течение последних семи дней.

"Это возможно, потому что в будущем в Европе появятся четкие общие правила обращения с теми, кто был вакцинирован, с теми, кто выздоровел, и с теми, кто прошел тестирование", — пишет издание.

Добавим, что на сегодня Украина демонстрирует показатель 65 больных на 100 тысяч населения, который позволит отечественным туристам без лишних ограничений посетить Германию.

Напомним, что в мае Германия уже ослабляла правила въезда для иностранцев. Тогда туристам, которые переболели коронавирусом, либо прошли полный курс вакцинации от COVID-19, не нужно было сдавать тест или сидеть на самоизоляции.

Ранее сообщалось, что в Германии 9 человек умерли после вакцинации препаратом AstraZeneca. Кром того в стране зафиксировали 31 случай наличия сгустков крови в мозгу после вакцинации этим  препаратом. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

Также сайт "Комментарии" рассказывали, что министерство обороны Германии назвало новую угрозу для НАТО со стороны России. В оборонном ведомстве отметили, что российские власти активно добиваются "дестабилизации и ослабления НАТО". В частности это проявляется в разработке нового оружия и расширении военных возможностей. Детали читайте здесь.


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Источник: https://www.bild.de/news/inland/news-inland/corona-news-im-live-ticker-alle-nachrichten-zu-covid-19-74564162.bild.html
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