Какие условия въезда в страну выдвинула Германия

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Данило Матюха
Правительство Германии ослабило правила въезда в страну для иностранных туристов. Об этом сообщает Bild.
Карантин в Германии - фото из открытых источников
Журналисты информируют, что Германия собирается разрешить въезд для всех желающих. Однако при этом уровень заболеваемости в стране, из которой прибывает турист, должен соответствовать определенным показателям.
Министр иностранных дел страны Хайко Маас заявил, что поездки будут разрешены для стран с показателем заражения ниже 200 зараженных на 100 тысяч человек. При этом такой показатель должен быть установлен в течение последних семи дней.
Добавим, что на сегодня Украина демонстрирует показатель 65 больных на 100 тысяч населения, который позволит отечественным туристам без лишних ограничений посетить Германию.
Напомним, что в мае Германия уже ослабляла правила въезда для иностранцев. Тогда туристам, которые переболели коронавирусом, либо прошли полный курс вакцинации от COVID-19, не нужно было сдавать тест или сидеть на самоизоляции.
Ранее сообщалось, что в Германии 9 человек умерли после вакцинации препаратом AstraZeneca. Кром того в стране зафиксировали 31 случай наличия сгустков крови в мозгу после вакцинации этим препаратом. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
Также сайт "Комментарии" рассказывали, что министерство обороны Германии назвало новую угрозу для НАТО со стороны России. В оборонном ведомстве отметили, что российские власти активно добиваются "дестабилизации и ослабления НАТО". В частности это проявляется в разработке нового оружия и расширении военных возможностей. Детали читайте здесь.
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