В Польше задержаны два украинца: что произошло

В Польше полиция задержала двух граждан Украины, подозреваемых в организации незаконного пересечения польско-белорусской границы. Об этом сообщает Подлясский отдел польской Пограничной службы. Как сообщается, один из задержанных был арестован на три месяца, тогда как второму запрещен выезд из страны и назначен полицейский надзор.

В Польше задержаны украинцы за организацию нелегального пересечения границы

На автостраде А2 в Лодзьком воеводстве сотрудники полиции города Неборова задержали одного из мужчин. Второй гражданин Украины был задержан в городе Еленя-Гура, детали задержания указывают на систематическую деятельность обоих лиц по переправке людей через государственную границу.

"Оба мужчины были обвинены Белостокской окружной прокуратурой в организации многократных пересечений государственной границы вопреки действующему законодательству", — заявили в Пограничной службе.

По словам представителей Пограничной службы, оба украинца были официально обвинены Белостокской окружной прокуратурой по части статьи об организации многократных незаконных пересечений границы. В рамках расследования было собрано достаточно материалов, которые позволили суду назначить меры пресечения.

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