В Польше задержаны два украинца: что произошло

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Черновалова Кристина
В Польше полиция задержала двух граждан Украины, подозреваемых в организации незаконного пересечения польско-белорусской границы. Об этом сообщает Подлясский отдел польской Пограничной службы. Как сообщается, один из задержанных был арестован на три месяца, тогда как второму запрещен выезд из страны и назначен полицейский надзор.
В Польше задержаны украинцы за организацию нелегального пересечения границы
На автостраде А2 в Лодзьком воеводстве сотрудники полиции города Неборова задержали одного из мужчин. Второй гражданин Украины был задержан в городе Еленя-Гура, детали задержания указывают на систематическую деятельность обоих лиц по переправке людей через государственную границу.
По словам представителей Пограничной службы, оба украинца были официально обвинены Белостокской окружной прокуратурой по части статьи об организации многократных незаконных пересечений границы. В рамках расследования было собрано достаточно материалов, которые позволили суду назначить меры пресечения.
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