В Польше создадут «центр HIMARS»: это планируют сделать еще в этом году, - Министр обороны Польши

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Белоокая Ира
Об этом заявил министр обороны Польши Мариуш Блащак, сообщают "Комментарии" со ссылкой на RMF24.
HIMARS. Фото из открытых источников
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По словам главы оборонного ведомства Польши, многие европейские страны заинтересованы в приобретении такой реактивной артиллерийской системы.
Блащак также подчеркнул, что в конце этого года первые пусковые установки, заказанные в 2019 году, пополнят вооружение 18-й механизированной дивизии, обороняющей так называемый Сувалкский перешеек. А в ближайшее время в Польше ожидают подписания контракта, касающегося покупки этой страной 500 дополнительных пусковых установок. Вопрос уже согласован Государственным департаментом и Конгрессом, резюмировал министр обороны Польши. Более половины таких установок установят на польских грузовиках Jelcz.
Как писали "Комментарии", – стало известно, где может вспыхнуть новое противостояние между Западом и Россией. Между Западом и Россией может вспыхнуть противостояние по Арктике. Арктика долгое время оставалась в стороне от геополитики. Но изменение климата повлекло за собой необычный уровень активности в отдаленном полярном регионе, поэтому столкновение стратегических интересов и таяние льда могут привести к глубоким изменениям. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет Bloomberg.
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