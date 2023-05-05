В Польше создадут «центр HIMARS»: это планируют сделать еще в этом году, - Министр обороны Польши

Об этом заявил министр обороны Польши Мариуш Блащак, сообщают "Комментарии" со ссылкой на RMF24.



HIMARS. Фото из открытых источников

"После разговора с руководством Lockheed Martin я услышал заверения в готовности сотрудничать с польской оружейной промышленностью, в готовности укреплять польскую оружейную промышленность, что также выгодно для Соединенных Штатов, потому что это позволит увеличить масштабы производства, если речь идет о HIMARS", – отметил Блащак.

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По словам главы оборонного ведомства Польши, многие европейские страны заинтересованы в приобретении такой реактивной артиллерийской системы.

Блащак также подчеркнул, что в конце этого года первые пусковые установки, заказанные в 2019 году, пополнят вооружение 18-й механизированной дивизии, обороняющей так называемый Сувалкский перешеек. А в ближайшее время в Польше ожидают подписания контракта, касающегося покупки этой страной 500 дополнительных пусковых установок. Вопрос уже согласован Государственным департаментом и Конгрессом, резюмировал министр обороны Польши. Более половины таких установок установят на польских грузовиках Jelcz.

"Я, прежде всего, доволен декларацией Lockheed Martin о готовности инвестировать в вооружение в Польше", – подчеркнул глава оборонного ведомства Польши.

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