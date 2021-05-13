logo
Русский Українська

BTC/USD

50083.91

ETH/USD

3811.86

LTC/USD

318.06

USD/UAH

27.75

EUR/UAH

33.60

RUB/UAH

0.39

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика Бизнес Мир Общество Здоровье Стиль жизни HI-tech Спорт Звезды Мужчины Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
bezknopok

Без кнопок
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Общество события В Польше планируют вакцинировать украинских заробитчан: детали
commentss НОВОСТИ Все новости

В Польше планируют вакцинировать украинских заробитчан: детали

Польские бизнесмены просят у власти легально вакцинировать украинцев

сегодня, 17:59
Автор:

Данило Матюха

Предприниматели просят польское правительство принять изменения в законодательстве  страны касательно вакцинации иностранных работников. Об этом сообщают польские СМИ.

В Польше планируют вакцинировать украинских заробитчан: детали

Украинские заробитчане - фото из открытых источников

Журналисты заявляют, что большинство бизнесов решили провести вакцинацию своих работников и находятся на стадии обсуждения этого процесса. Однако работодатели взволнованы, что до сих пор не услышали официального ответа на вопрос о законных способах прививки иностранцев.

Польские предприятия рассчитывают на быстрый старт государственной программы, согласно которой все иностранцы, легально проживающие в стране, могут зарегистрироваться для вакцинации. Такая информация доходила до местной прессы еще в конце апреля 2021 года.

Однако польский Минздрав настаивает на том, что получать дозы противокоронавирусной вакцины смогут только те иностранцы, которые имеют вид на жительство.

Напомним, что правительство Польши разрабатывает документ в сфере иммиграционной политики, в который будут входить инструменты, облегчающие трудоустройство иностранцев. В рамках "Нового курса" будет разработан налоговый механизм, позволяющий стимулировать людей, достигших пенсионного возраста, продолжать работать.

Ранее интернет-издание "Комментарии" писало, что в 2020 году трудовые мигранты перечислили в Украину 12,1 млрд долл. США. Это на 1,7% больше, чем в 2019 году (11,9 млрд долл. США). 

Согласно данным НБУ, в разрезе стран наибольший объем денежных переводов было перечислен из стран Европейского Союза (7,8 млрд долл. США, или 64% от их общего объема). В частности, из Польши поступило 3,2 млрд долл. США (26,6% от общих поступлений).


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.rp.pl/
Теги:
comments

Обусуждения

comments.ua
comments.ua

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ