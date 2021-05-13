В Польше планируют вакцинировать украинских заробитчан: детали

Предприниматели просят польское правительство принять изменения в законодательстве страны касательно вакцинации иностранных работников. Об этом сообщают польские СМИ.

Украинские заробитчане - фото из открытых источников

Журналисты заявляют, что большинство бизнесов решили провести вакцинацию своих работников и находятся на стадии обсуждения этого процесса. Однако работодатели взволнованы, что до сих пор не услышали официального ответа на вопрос о законных способах прививки иностранцев.

Польские предприятия рассчитывают на быстрый старт государственной программы, согласно которой все иностранцы, легально проживающие в стране, могут зарегистрироваться для вакцинации. Такая информация доходила до местной прессы еще в конце апреля 2021 года.

Однако польский Минздрав настаивает на том, что получать дозы противокоронавирусной вакцины смогут только те иностранцы, которые имеют вид на жительство.

Напомним, что правительство Польши разрабатывает документ в сфере иммиграционной политики, в который будут входить инструменты, облегчающие трудоустройство иностранцев. В рамках "Нового курса" будет разработан налоговый механизм, позволяющий стимулировать людей, достигших пенсионного возраста, продолжать работать.

Ранее интернет-издание "Комментарии" писало, что в 2020 году трудовые мигранты перечислили в Украину 12,1 млрд долл. США. Это на 1,7% больше, чем в 2019 году (11,9 млрд долл. США).

Согласно данным НБУ, в разрезе стран наибольший объем денежных переводов было перечислен из стран Европейского Союза (7,8 млрд долл. США, или 64% от их общего объема). В частности, из Польши поступило 3,2 млрд долл. США (26,6% от общих поступлений).



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