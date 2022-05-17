В Польше открыли центр Дия: какие услуги можно получить

В Варшаве открыли саббренд Диї. Офис Диї в Польше открыл глава Минцифры Михаил Федоров. Об этом чиновник сообщил в соцсетях. cutt.ly/QHcKrMl ", — говорится в сообщении министра. "Сеть центров Дия. Бизнес растет даже в самые сложные времена. Отныне есть в Варшаве — столице страны, принявшей более 3 млн украинцев. Все, что нужно для получения услуг, — предварительно зарегистрироваться здесь:

Уже с 18 мая каждый украинец сможет получить в центре Дия. Бизнес бесплатные профессиональные консультации по:

открытию бизнеса в Польше; получение статуса беженца или других правовых оснований пребывания на территории Польши; условий проживания и работы в Польше. Напомним, что "Комментарии" информировали о том, сколько у вас стажа и на какую пенсию претендуете , все можно узнать в приложении "Дия". В Минцифре отчитались о старте еще одной услуги для украинцев, которая может стать полезной. В приложении "Дия" в несколько кликов можно проверить свой страховой стаж. Это может понадобиться тем, кто собирается на пенсию, сменяет работу или идет на больничный. Справки ОК-5 и ОК-7 может сгенерировать в свой смартфон любой пользователь "Диї", сообщили в пресс-службе министерства цифровой трансформации. О том, что услуга доступа к справкам ОК-5 и ОК-7 о страховом стаже удобна и нужна, свидетельствует тот факт, что только за три дня украинцы подали более 75 тысяч заявок в реестры через приложение "Дия". Для получения справки выберите в разделе "Услуги" вариант "Справки". Далее выберите нужный вам документ и закажите его. Через несколько секунд справка будет в приложении. Вы можете его скачать или просто просмотреть.



Михаил Федоров открыл офис Дії в Варшаве (фото из открытых источников)

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