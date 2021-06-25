В полиции рассказали, почему украинцы гибнут на воде

Украинцы часто пренебрегают правилами поведения на воде. Причиной беды является купание в состоянии алкогольного опьянения. Об этом идет речь на официальном сайте Национальной полиции.

Украинцы не соблюдают правил (фото из открытых источников)

В сообщении говорится, что украинцы совсем не соблюдают правил поведения на воде.

Правоохранители вместе со спасателями проводят совместные рейды возле водоемов, рассказывают о важных правилах безопасности, чтобы хоть как-то повлиять на сознание людей.

По словам начальника столичной полиции Андрея Крищенко, копы постоянно патрулируют акваторию водных объектов, чтобы хоть как-то изменить статистку и спасти жизнь тем, кто забывает о собственной безопасности.

"Ежедневно работает водная полиция, патрули несут службу в местах отдыха граждан, а это — акватория реки Днепр с его протоками, заливами, зона Каневского водохранилища и реки Десенка, что в целом составляет около 120 километров . Однако, несмотря на все превентивные меры, с начала года в Киеве на воде погибли 42 человека, из них 20 человек, среди которых один несовершеннолетний — в июне. В то же время полицейские спасли 26 человек, которые пытались переплыть Днепр, но переоценили свои силы. Большинство из них находились в состоянии алкогольного опьянения", — рассказал он.

Правоохранители призывают киевлян и гостей быть осторожными и не пренебрегать правилами безопасности.

Напомним, что издание "Комментарии" информировало своих читателей о том, что в Москве утонул музыкант Александр Липницкий. Экс-участник группы "Звуки Му" считается погибшим, однако его тело не найдено. Поиски в настоящее время приостановлены. По версии членов семьи артиста, музыкант погиб, провалившись под лед на Москве-реке где-то в Московской области.





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