В полиции рассказали, почему украинцы гибнут на воде

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Лиля Воробьева
Украинцы часто пренебрегают правилами поведения на воде. Причиной беды является купание в состоянии алкогольного опьянения. Об этом идет речь на официальном сайте Национальной полиции.
Украинцы не соблюдают правил (фото из открытых источников)
В сообщении говорится, что украинцы совсем не соблюдают правил поведения на воде.
Правоохранители вместе со спасателями проводят совместные рейды возле водоемов, рассказывают о важных правилах безопасности, чтобы хоть как-то повлиять на сознание людей.
По словам начальника столичной полиции Андрея Крищенко, копы постоянно патрулируют акваторию водных объектов, чтобы хоть как-то изменить статистку и спасти жизнь тем, кто забывает о собственной безопасности.
Правоохранители призывают киевлян и гостей быть осторожными и не пренебрегать правилами безопасности.
Напомним, что издание "Комментарии" информировало своих читателей о том, что в Москве утонул музыкант Александр Липницкий. Экс-участник группы "Звуки Му" считается погибшим, однако его тело не найдено. Поиски в настоящее время приостановлены. По версии членов семьи артиста, музыкант погиб, провалившись под лед на Москве-реке где-то в Московской области.
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