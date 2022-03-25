В плен к ВСУ попала легендарная снайперша, которая убивала украинских пленных в 2014 году

Военные ВСУ пленили известную снайпершу из Сербии, которая поддерживала боевиков из ОРДЛО и имела позывный "Багира". Об этом, ссылаясь на данные украинского волонтера Влада Иванова, информирует DonPress.

Фото: t.me/thewarnow

Как рассказал волонтер Влад Иванов, сейчас раненая "Багира" находится в плену ВСУ, ее осмотрели и оказали медицинскую помощь.

Как утверждают представители украинских разведслужб, женщина-снайпер с 2014 проходит службу в числе подразделений "народной милиции ДНР".

На счету "Багиры" немало жертв. Это и украинские военные, и гражданские, ставшие неугодными временным властям оккупированного Донбасса. Всего около 40 человек.

Как утверждает волонтер, пленная дала согласие на сотрудничество со следствием. Она рассказывает, что ее оставили на поле боя.

"Бросили. Зная, что я ранена, и имея возможность забрать меня, просто решили слить, надеясь, что умру", — сказала снайперша.

Важно, что "Багира" – это гражданка Сербии Даниэла Лазович. Она была успешной гандболисткой в региональной лиге. Когда стала совершеннолетней, начала интересоваться исламом Через некоторое время она оказалась в монастыре Тумане, что в восточной Сербии, недалеко от города Голубац на Дунае. Там она была известна как "сестра Ксения", затем ее назначили игуменью.

"Сестра Ксения" часто покидала монастырь и в гражданских одеждах путешествовала в Белград или Косово. Эти поездки стали вызывать подозрения. Сербская полиция установила, что молодая игуменья стала наркодилером. Монахиню осудили, однако, сколько именно она провела за решеткой, неизвестно. После ухода Даниэла разорвала контакты с родителями и друзьями, а в ноябре 2014-го отправилась в Украину и присоединилась к рядам пророссийской организации "Оплот".





Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что из охваченный в плен российский майор раскрыл планы Путина по оккупации Украины.

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