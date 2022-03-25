logo

BTC/USD

44414.70

ETH/USD

3111.71

LTC/USD

124.00

USD/UAH

29.54

EUR/UAH

32.60

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество события В плен к ВСУ попала легендарная снайперша, которая убивала украинских пленных в 2014 году
commentss НОВОСТИ Все новости

В плен к ВСУ попала легендарная снайперша, которая убивала украинских пленных в 2014 году

Снайперша согласилась сотрудничать со следствием

сегодня, 23:05 comments3162
Автор:

Лиля Воробьева
Поделитесь публикацией:

Военные ВСУ пленили известную снайпершу из Сербии, которая поддерживала боевиков из ОРДЛО и имела позывный "Багира". Об этом, ссылаясь на данные украинского волонтера Влада Иванова, информирует DonPress.

В плен к ВСУ попала легендарная снайперша, которая убивала украинских пленных в 2014 году

Фото: t.me/thewarnow

Как рассказал волонтер Влад Иванов, сейчас раненая "Багира" находится в плену ВСУ, ее осмотрели и оказали медицинскую помощь.

Как утверждают представители украинских разведслужб, женщина-снайпер с 2014 проходит службу в числе подразделений "народной милиции ДНР".

На счету "Багиры" немало жертв. Это и украинские военные, и гражданские, ставшие неугодными временным властям оккупированного Донбасса. Всего около 40 человек.

Как утверждает волонтер, пленная дала согласие на сотрудничество со следствием. Она рассказывает, что ее оставили на поле боя.

"Бросили. Зная, что я ранена, и имея возможность забрать меня, просто решили слить, надеясь, что умру", — сказала снайперша.

Важно, что "Багира" – это гражданка Сербии Даниэла Лазович. Она была успешной гандболисткой в региональной лиге. Когда стала совершеннолетней, начала интересоваться исламом Через некоторое время она оказалась в монастыре Тумане, что в восточной Сербии, недалеко от города Голубац на Дунае. Там она была известна как "сестра Ксения", затем ее назначили игуменью.

"Сестра Ксения" часто покидала монастырь и в гражданских одеждах путешествовала в Белград или Косово. Эти поездки стали вызывать подозрения. Сербская полиция установила, что молодая игуменья стала наркодилером. Монахиню осудили, однако, сколько именно она провела за решеткой, неизвестно. После ухода Даниэла разорвала контакты с родителями и друзьями, а в ноябре 2014-го отправилась в Украину и присоединилась к рядам пророссийской организации "Оплот".

В плен к ВСУ попала легендарная снайперша, которая убивала украинских пленных в 2014 году - фото 2

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что из охваченный в плен российский майор раскрыл планы Путина по оккупации Украины.


Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://donpress.com/news/25-03-2022-v-plen-k-ukrainskim-boycam-popala-legendarnaya-snayper-dnr
Теги:
comments

Обсуждения

Cust

сегодня, 23:26

На кол суку

Николай

сегодня, 23:24

Только петля может спасти её заблудшую душу.

Александр

сегодня, 23:18

Какая нах легендарная. Сука и тварь. И дятел журналист с волчьим билетом за такое заглавие

Спокійна

сегодня, 23:16

Все-таки "легендарний" має забарвлення позитивне. Тут доречніше "сумнозвісний" . І портрет цієї тварі тиражувати – забагато честі.

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!