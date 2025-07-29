В Пхеньяне заявили, что Трамп должен признать новую реальность: о чем идет речь

Режим северокорейского диктатора Ким Чен Ына заявил, что США должны признать изменившуюся реальность – никакие будущие переговоры не приведут к отказу КНДР от ядерной программы. Такое заявление обнародовало государственное агентство KCNA.

КНДР. Фото: из открытых источников

Отмечается, что соответствующее заявление сделала Ким Ё Чжон – заместитель директора отдела пропаганды и агитации Центрального комитета Трудовой партии Кореи, младшая сестра северокорейского лидера Ким Чен Ына. Выступая от имени своего брата, она признала, что личные отношения между главой КНДР и президентом США Дональдом Трампом являются "неплохими".

Однако, по ее словам, если Вашингтон рассчитывает использовать эти отношения как инструмент для ликвидации северокорейского ядерного арсенала, то такая попытка станет лишь предметом насмешек.

"Если США не признают изменившуюся реальность и будут настаивать на провалившихся подходах прошлого, то встречи КНДР и США так и останутся лишь "надеждой" с американской стороны", — заявила Ким Ё Чжон.

По ее словам, с момента первой каденции Трампа на посту президента США возможности КНДР как ядерной державы и геополитическая ситуация кардинально изменились.

"Любые попытки отрицать статус КНДР как ядерной державы будут полностью отвергнуты", — подчеркнула влиятельная родственница лидера КНДР.

Интересно, что в другом сообщении KCNA подчеркнули укрепляющиеся связи между Северной Кореей и Россией. Информагентство заявило о возобновлении первого за десятилетие прямого пассажирского рейса между Пхеньяном и Москвой, который прибыл в столицу КНДР в понедельник. KCNA подтвердила, что рейс возобновлен "на фоне все более активных и многосторонних контактов между Северной Кореей и Россией".

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