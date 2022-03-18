В Пентагоне рассказали, на что может пойти Путин, если украинское сопротивление продолжится

Разведка Пентагона допускает, если Украина продолжит давать достойное сопротивление российскому агрессору, то президент России Владимир Путин может пойти на то, что начнет открыто угрожать применением ядерного оружия против Запада. На такой шаг он может пойти, потому что понимает, что его солдаты истощаются, а техника заканчивается. Как передает издание "Комментарии", такое мнение высказал директор Разведывательного управления Министерства обороны США, генерал-лейтенант Скотт Берриер, которого цитирует "Bloomberg".

Пентагон. Фото: из открытых источников

Скотт Берриер отметил, что сопротивление Украины с одной стороны и экономические санкции Запад с другой – в комплексе наносят сильнейший удар по России, которая уже неспособна производить современные высокоточные боеприпасы и каждый день войны наносит серьёзный урон не только российской экономики, но и приводит к тому, что в России сокращается модернизированный арсенал вооружений.

Кроме этого Россия погружается в затяжную экономическую депрессию и оказывается в мировой изоляции. Генерал-лейтенант добавил, что России сегодня не остаётся другого выхода, кроме как рассчитывать на свои ядерные средства сдерживания, чтобы, с одной стороны, показать свою готовность Западу ответить радикально и резко, а с другой стороны, показать местному обывателю, внутренней аудитории, что в Кремле по-прежнему хотят продвигаться вперёд и выполнить поставленные задачи.

В Пентагоне считают, что Россия продолжит войну в Украине до тех пор, пока украинское правительство не примет условия Москвы.

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