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В ПЦУ подтвердили переход на новоюлианский календарь

В автокефальной Православной церкви Украины окончательно подтвердили отказ от юлианского календаря, которого придерживаются Русская православная церковь и УПЦ МП

27 июля 2023, 22:55
Автор:
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Константин Куликов
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Поместный собор Православной церкви Украины, состоявшийся 27 июля в Софийском соборе в Киеве, подтвердил переход с юлианского на новоюлианский календарь, ранее одобренный архиерейским собором. Об этом, как сообщают "Комментарии", в Фейсбуке проинформировал священник ПЦУ Дмитрий Шаповалов.

В ПЦУ подтвердили переход на новоюлианский календарь

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"Есть окончательное решение о переходе ПЦУ на новоюлианский календарь! Из 161 делегата Поместного собора за – 156, против – пятеро, воздержались – ноль", – написал священник.


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Архиерейский собор ПЦУ в мае принял решение о переходе на новоюлианский церковный календарь с 1 сентября 2023 года. В пресс-службе ПЦУ тогда заявили, что решение сохраняет за приходами и монастырями право использовать старый календарь:

"Приходы и монастыри, желающие соблюдать старый календарь, будут иметь эту возможность — календарная реформа состоится без принуждения, постепенно и осознанно".

Юлианский календарь, по которому живет Русская православная церковь, отличается на 13 дней от григорианского, по которому живет большинство стран мира, напоминает "Радио Свобода". Таким образом, Рождество в России отмечают 7 января, а в большинстве стран – 25 декабря. Большинство православных церквей используют новоюлианский календарь, который сейчас совпадает с григорианским.

Кроме РПЦ, юлианский календарь используют Иерусалимская, Сербская и Грузинская православные церкви, как и монастыри Афона, формально находящиеся под омофором патриарха Константинопольского.

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