В партии Зеленского отмалчиваются по поводу наркотического приступа у своего депутата Бабака, - нардеп

В сети третий день подряд распространяется видео с камер сотрудников полиции, на котором лицо, похожее на депутата "Слуги народа" Сергея Бабака, снято в неадекватном состоянии из-за пребывания, вероятно, под действием наркотических веществ. В президентской фракции по этому поводу до сих пор никак не отреагировали, отмечает нардеп Алексей Гончаренко.

Видео на котором человек, похожий на депутата «Слуги народа» Сергея Бабака

"А вот и само видео, на котором человек, ОЧЕНЬ похоже на нардепа Сергея Бабака, имеет наркотический приступ. Напоминаю, он занимает должность председателя комитета по вопросам образования. Просто шок", – написал Гончаренко в собственном телеграмм-канале

Видео: https://t.me/oleksiihoncharenko/38563

Гончаренко добавил, что у самого Бабака была возможность прокомментировать достоверность кадров в Верховной раде, но решил "отмолчаться". Также, по его словам, отмалчивается и власть.

"Сергей молчит. Вчера специально вспомнил его в Раде, чтобы он имел право на реплику, где мог заявить: он или не он на видео. Он промолчал. Выводы делайте сами. Может ли такой человек занимать пост главы комитета образования? Очевидно, нет. Будет ли реакция власти? Конечно, нет", — отметил народный депутат.

Интересно, что во время выступления Гончаренко в Раде по поводу указанного инцидента, его пытался перебить глава парламента Руслан Стефанчук, возражая против прямых вопросов Бабаку по поводу видео.

"Какое это касается образовательных вопросов?", — начал говорить Руслан Стефанчук.

"Прямое отношение", – ответил Гончаренко, ведь Бабак занимает должность председателя образовательного комитета Верховной Рады.

Видео: https://t.me/oleksiihoncharenko/38562

Следует напомнить, что "слуги народа" ранее исключили из своей фракции уже не одного депутата из-за нарушения ими этического кодекса народных депутатов.

В ситуации же с Бабаком, ни глава партии Елена Шуляк, ни глава фракции "Слуга народа" в парламенте Давид Арахамия, ни его заместители, ни руководство Верховной рады из числа "слуг" никоим образом не отреагировали на вероятную наркотическую зависимость представителя президентской политической силы.