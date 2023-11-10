В партии Зеленского отмалчиваются по поводу наркотического приступа у своего депутата Бабака, - нардеп

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Кравцев Сергей
В сети третий день подряд распространяется видео с камер сотрудников полиции, на котором лицо, похожее на депутата "Слуги народа" Сергея Бабака, снято в неадекватном состоянии из-за пребывания, вероятно, под действием наркотических веществ. В президентской фракции по этому поводу до сих пор никак не отреагировали, отмечает нардеп Алексей Гончаренко.
Видео на котором человек, похожий на депутата «Слуги народа» Сергея Бабака
Видео: https://t.me/oleksiihoncharenko/38563
Гончаренко добавил, что у самого Бабака была возможность прокомментировать достоверность кадров в Верховной раде, но решил "отмолчаться". Также, по его словам, отмалчивается и власть.
Интересно, что во время выступления Гончаренко в Раде по поводу указанного инцидента, его пытался перебить глава парламента Руслан Стефанчук, возражая против прямых вопросов Бабаку по поводу видео.
Видео: https://t.me/oleksiihoncharenko/38562
Следует напомнить, что "слуги народа" ранее исключили из своей фракции уже не одного депутата из-за нарушения ими этического кодекса народных депутатов.
В ситуации же с Бабаком, ни глава партии Елена Шуляк, ни глава фракции "Слуга народа" в парламенте Давид Арахамия, ни его заместители, ни руководство Верховной рады из числа "слуг" никоим образом не отреагировали на вероятную наркотическую зависимость представителя президентской политической силы.
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