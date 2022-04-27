В парламенте спрогнозировали новую фазу боевых действий уже в июне-июле

Если российской армии удастся сохранить силы после наступления на востоке и юге Украины, она может решится на новую фазу боевых действий уже в июне-июле. Как передает портал "Комментарии", такое мнение в эфире "Радио НВ" высказал нардеп, глава комитета ВР по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Сергей Рахманин.

Война в Украине. Фото: GeneralStaff.ua

Парламентарий считает, что тактика России останется прежней. Москва, как и сегодня будет продолжать наносить удары по объектам критической инфраструктуры. Цель России нанести максимальный вред тем объектам инфраструктуры, благодаря которым украинское государство продолжает полноценно функционировать, а ВСУ продолжают давать отпор агрессору.

Сергей Рахманин считает, что сейчас российская разведка занята тем, чтобы вычислить, где именно ВСУ будут хранить ту технику, которая активно идет от западных союзников, будут вычислять какими железнодорожными путями будет доставляться эта техника на фронт. Захватчики будут пытаться наносить точные удары по путям доставки техники и по складам с техникой и боеприпасами.

Рахманин также предполагает, что российские войска будут пытаться взять под контроль всю территорию Донецкой и Луганской областей. Задачу – выйти на административные границы этих областей никто не отменял. ВСУ хорошо известны планы врага, поэтому они не позволят этого сделать. Если же врагу удастся прорвать оборону украинской армии и выйти на админграницы Донецкой и Луганской областей, то следующей задачей станет проведения так называемого "референдума" в Херсоне и выход на административные границы Херсонской области, а дальше продвижение по всему югу Украины. Амбициозные планы России – оккупация Запорожья, Одессы и Николаева. Аппетиты России растут, и в Кремле хотят не только сухопутный коридор в Крым, но сухопутный коридор в непризнанное Приднестровье.

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