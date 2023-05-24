В "парламенте" оккупированного Крыма сегодня намерены "национализировать" имущество семьи Зеленского в Ливадии

Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на РосСМИ.



Имущество Зеленских в оккупированном Крыму. Фото из открытых источников

Такое заявление сделал глава российской оккупационной администрации Крыма Сергей Аксенов.

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"Сейчас у нас на сессию идет очередная партия недвижимости, масштабные винодельческие компании, банковские структуры и ялтинское жилье Зеленского. И имущество всех поддерживающих антироссийский режим в Украине", — говорится в телеграмм-канале Аксенова.

Слова Аксенова подтвердил и российский топ-пропагандист Владимир Соловьев.

"Крымский "парламент" в среду, 24 мая, "национализирует" имущество украинских чиновников, в том числе и недвижимость семьи Зеленского в Ливадии", — заметил Соловьев.

Речь шла на портале "Комментарии" и о том, – в британской разведке рассказали, к чему привела принудительная мобилизация в РФ . В Минобороны Британии считают, что принудительная мобилизация усугубила дисциплину в российской армии.

Напомним, "Комментарии" писали, — Как украинские пилоты самостоятельно готовятся к учениям на истребителях четвертого поколения Воздушные Силы ВСУ уже передали партнерам список кандидатов для учений на F-16, которые станут весомым дополнением украинской обороны.

Читайте на сайте "Комментарии", — Сколько бригад нужно ВСУ для окружения Бахмута – почему следующие недели будут решающими На фоне ожидаемого контрнаступления неизвестно, будут ли тратить в Генштабе ВСУ на операцию по окружению Бахмута ресурсы. В то время как россияне заявляют, что с Бахмутом вопрос закрыт, ведь город оккупирован россиянами, в Украине намекают, что все только начинается и хуже всего для россиян на этом направлении еще впереди.