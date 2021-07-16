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В ОРДЛО скрыто стягивают гаубицы и артустановки - разведка

Оккупанты проводят интенсивные тренировки минометных и артиллерийских расчетов по подготовке к огневому поражению целей

сегодня, 17:10
Автор:

Лиля Воробьева

Оккупационные войска в отдельных районах на временно оккупированных территориях Луганской и Донецкой областей скрыто размещают самоходные артиллерийские установки и 122-мм гаубицы. Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины на своей странице в Facebook.

В ОРДЛО скрыто стягивают гаубицы и артустановки - разведка

Оккупанты в Донбассе (фото из открытых источников)

В сообщении говорится, что таким образом оккупанты грубо нарушают договоренности о его отводах с передовой.

По информации разведки, наемники проводят активные тренировки артиллерийских и минометных расчетов по подготовке к нанесению огня по позициям подразделений Объединенных сил.

Кроме этого, оккупанты продолжают держать на передовой большое количество снайперских расчетов.

В ведомстве также отмечают, обучают и готовят снайперов из группировки оккупационных войск, кадровые военнослужащие воинских частей специального назначения вооруженных сил РФ.

Известно, что в июле ситуация на Донбассе значительно обострилась. Украинская сторона СЦКК 7 июля заявила о возможной подготовке оккупантов к боевым действиям.

14 июля от вражеского огня погиб 19-летний танкист. А 15 июля в зоне военных действий наемники ранили трех украинских военных. От обстрелов оккупантов также страдают местные жители Донбасса и Луганщины.

Напомним, что издание "Комментарии" информировало своих читателей о том, сколько людей стали жертвами в результате войны в Донбассе. Согласно подсчетам Управления Верховного комиссара ООН по правам человека, общее число жертв в результате конфликта на востоке нашей страны составляет 42,500 — 45,500 тысячи человек.


 


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Источник: https://www.facebook.com/DefenceIntelligenceofUkraine/posts/2144261819048862
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