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В ОРДЛО мужчинам приходят SMS-сообщения: что известно

В псевдореспубликах объявили мобилизацию населения

сегодня, 11:10
Автор:

Козлова Альбіна
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Местным жителям, проживающим на территории Донецка, на мобильные телефоны пришла рассылка сообщений о мобилизации. Такие SMS-сообщения получили мужчины. В тексте сообщений говорится, что вроде бы будут начаты в ближайшее время военные действия и наступление на "республику", поэтому им следует стать "в защиту своего дома и отечества". Об этом пишет "Радио Донбасс.Реалии".

В ОРДЛО мужчинам приходят SMS-сообщения: что известно

Фото иллюстративное / Pixabay

SMS отправляются вроде как от имени военного комиссариата псевдореспублик. Ранее сообщалось о том, что на неподконтрольных украинскому правительству территориях так называемое "руководство" псевдореспублика ЛДНР объявило массовую мобилизацию граждан в возрасте до 55 лет. Всем мужчинам уже прислали бумажные повестки с вызовом в военкоматы. В них говорится, что мужчины обязаны явиться в сборные пункты "республик", поскольку вроде как планируется наступление на территории, где они проживают.

Также известно, что с 18 февраля с территории ОРДЛО начали эвакуировать женщин, детей и пенсионеров в Россию. По данным украинской разведки, в ОРДЛО вроде бы планируют подрывать все гражданские объекты на территории псевдореспублик. А согласно "указам" и "распоряжениям" главарей группировок боевиков "ЛДНР" мужчинам в возрасте от 18 до 55 лет запретили покидать территорию ОРДЛО.

Как сообщал портал "Комментарии", западные политики высказались о возможных планах Кремля и потенциальной угрозе для других европейских стран от России. Министр иностранных дел Британии Лиз Трасс говорит, что если Путин развяжет войну с украинцами, то он не остановится на этом. Под угрозой будут и другие страны Европы.


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Источник: https://www.radiosvoboda.org/a/news-donetsk-sms/31712270.html
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