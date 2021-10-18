В ОПЗЖ заявили, что попытки ограничить свободу Медведчука приведут к негативным последствиям

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Козлова Альбіна
В эфире телеканала ICTV было озвучено предположения о якобы наличии двойного гражданства у народного депутата Украины, председателя Политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука. Подобные неподтвержденные заявления игнорируют конституционный принцип презумпции невиновности, а также демонстрируют несостоятельность уголовного преследования, которому Медведчук подвергается с мая этого года. Об этом пишет пресс-служба ОПЗЖ.
Народный депутат Виктор Медведчук, фото из открытых источников
В политсиле уточнили, что данное заявление президента является продолжением дискредитации как самого Медведчука, так и оппозиционной партии в целом.
Также в партии уверены, что это желание вызвано пониманием всей несостоятельности выдвинутых против оппозиционного политика обвинений, и, поэтому власть хочет убрать Медведчука не только с политической сцены Украины, но и из самой страны.
Кроме того, в "Оппозиционной платформе – За жизнь" убеждены, что репрессии против Медведчука и попытки украинской власти ограничить его свободу приведут к плачевным последствиям для мирного процесса в Украине, в частности, в "нормандском формате".
В заключение "Оппозиционная платформа – За жизнь" требует, чтобы глава государства прекратил политические спекуляции в отношении Виктора Медведчука, а также политическую расправу над лидером оппозиции.
Напомним, 20 августа генеральный прокурор Ирина Венедиктова объявила о завершении досудебного расследования по обвинению народного депутата Украины, председателя Политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука в государственной измене.
31 августа Медведчуку было вручено новое ходатайство о продлении срока домашнего ареста еще на 2 месяца, которое было удовлетворено судьей Печерского районного суда города Киева.
А 8 октября, по материалам СБУ, лидеру ОПЗЖ было объявлено новое подозрение – о государственной измене и содействии деятельности террористической организации. Сторона обвинения требовала ареста политика с возможностью внесения залога в 1 млрд грн, но, на этот раз, Печерский суд отказал прокурорам, правда, оставив Виктора Медведчука под круглосуточным домашним арестом до 7 декабря 2021 года.
Общаясь с журналистами после окончания судебного заседания, Виктор Медведчук заявил, что обвинения, звучавшие в суде, фактически "высосаны из пальца" и сторона обвинения не представила ни одного доказательства, которое могло бы дать хоть какое-то основание для удовлетворения ходатайства прокуроров о взятии под стражу. Поэтому, как заявил Медведчук, этот процесс он рассматривает как незаконные политические репрессии. Что касается апелляции, парламентарий отметил, что он и его защита не удовлетворены решением суда, но они пока не уверены, что будут его обжаловать.
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