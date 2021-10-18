В ОПЗЖ заявили, что попытки ограничить свободу Медведчука приведут к негативным последствиям

В эфире телеканала ICTV было озвучено предположения о якобы наличии двойного гражданства у народного депутата Украины, председателя Политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука. Подобные неподтвержденные заявления игнорируют конституционный принцип презумпции невиновности, а также демонстрируют несостоятельность уголовного преследования, которому Медведчук подвергается с мая этого года. Об этом пишет пресс-служба ОПЗЖ.

Народный депутат Виктор Медведчук, фото из открытых источников

В политсиле уточнили, что данное заявление президента является продолжением дискредитации как самого Медведчука, так и оппозиционной партии в целом.

"Глава государства совершенно безосновательно допустил якобы существование у Виктора Медведчука гражданства иного государства, кроме украинского", – считают в ОПЗЖ.

Также в партии уверены, что это желание вызвано пониманием всей несостоятельности выдвинутых против оппозиционного политика обвинений, и, поэтому власть хочет убрать Медведчука не только с политической сцены Украины, но и из самой страны.

"Все эти судорожные действия свидетельствуют об одном: уголовные дела, сфальсифицированные против председателя Политсовета "Оппозиционной платформы – За жизнь", настолько "шиты белыми нитками", что власть в полной мере осознает, какой неизбежный позорный провал ждет ее если не в украинских судах, то в Европейском суде по правам человека", – написано в публикации на сайте ОПЗЖ.

"Теперешнюю власть, которую обвиняют в сотрудничестве с неофашистскими организациями и даже в возможном политическом убийстве соратника по партии, ожидает настоящая катастрофа. И это будет не начало конца, а финальная точка в деятельности этой антинародной власти", – констатируют в партии.

Кроме того, в "Оппозиционной платформе – За жизнь" убеждены, что репрессии против Медведчука и попытки украинской власти ограничить его свободу приведут к плачевным последствиям для мирного процесса в Украине, в частности, в "нормандском формате".

"Да и тот факт, что представители власти вынуждены обращаться с "намеками" к высшему руководству Российской Федерации через украинский телеканал, свидетельствует о полном провале диалога с РФ. Хотя именно диалог должен был стать одной из ключевых задач украинской власти. Впрочем, учитывая интеллектуальный уровень инициатив этой власти, такой итог был вполне предсказуем", – сообщают в ОПЗЖ.

В заключение "Оппозиционная платформа – За жизнь" требует, чтобы глава государства прекратил политические спекуляции в отношении Виктора Медведчука, а также политическую расправу над лидером оппозиции.

Напомним, 20 августа генеральный прокурор Ирина Венедиктова объявила о завершении досудебного расследования по обвинению народного депутата Украины, председателя Политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука в государственной измене.

31 августа Медведчуку было вручено новое ходатайство о продлении срока домашнего ареста еще на 2 месяца, которое было удовлетворено судьей Печерского районного суда города Киева.

А 8 октября, по материалам СБУ, лидеру ОПЗЖ было объявлено новое подозрение – о государственной измене и содействии деятельности террористической организации. Сторона обвинения требовала ареста политика с возможностью внесения залога в 1 млрд грн, но, на этот раз, Печерский суд отказал прокурорам, правда, оставив Виктора Медведчука под круглосуточным домашним арестом до 7 декабря 2021 года.

Общаясь с журналистами после окончания судебного заседания, Виктор Медведчук заявил, что обвинения, звучавшие в суде, фактически "высосаны из пальца" и сторона обвинения не представила ни одного доказательства, которое могло бы дать хоть какое-то основание для удовлетворения ходатайства прокуроров о взятии под стражу. Поэтому, как заявил Медведчук, этот процесс он рассматривает как незаконные политические репрессии. Что касается апелляции, парламентарий отметил, что он и его защита не удовлетворены решением суда, но они пока не уверены, что будут его обжаловать.

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