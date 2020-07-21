kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 21.07.2020

BTC/USD

9364.27

ETH/USD

243.49

LTC/USD

43.90

НБУ 21.07.2020

USD/UAH

27.86

EUR/UAH

31.85

RUB/UAH

0.39

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Срываем маски
migrants
Записки эмигранта
deputata
Путь депутата
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Общество события В ОПЗЖ прокомментировали нападение на Волошина: Зеленский должен уйти в отставку
commentss НОВОСТИ Все новости

В ОПЗЖ прокомментировали нападение на Волошина: Зеленский должен уйти в отставку

Народного депутата из "Оппозиционной платформы - За жизнь" Олега Волошина облили зеленкой около входа в Верховную Раду

сегодня, 15:08
Автор:

Комментарии
В ОПЗЖ прокомментировали нападение на Волошина: Зеленский должен уйти в отставку

Фото: zagittya.com.ua

Президент Владимир Зеленский и его команда должны немедленно подать в отставку, заявили в пресс-службе ОПЗЖ. Так прокомментировали нападение на народного депутата Олега Волошина, а также угрозы в его адрес и его помощницыВ "Оппозиционной платформе – За жизнь" считают, что данная ситуация показала неспособность действующей власти обеспечить конституционный правопорядок.

Сегодня народного депутата Олега Волошина облили зеленкой перед Верховной Радой Украины. Ему и его помощнице открыто угрожали в присутствии сотрудников полиции, заявили в партии.

"Когда подобные события происходят в центре Киева, перед зданием Верховной Рады Украины, при работниках правоохранительных органов, можно сделать только один вывод: насилие, которое взращивала и поддерживала власть Порошенко и которое вполне устраивает команду Зеленского, чувствует себя совершенно свободно. Опираясь на поддержку своих заокеанских хозяев, осознавая свою безнаказанность, национал-радикалы идут на все более циничные и демонстративные акции", – убеждены в политсиле.

Это нападение, считают в ОПЗЖ, – месть Олегу Волошину за его принципиальную позицию в вопросах борьбы против внешнего управления Украиной, а также за восстановление суверенитета и независимости страны.

В партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" заявили, что эта ситуация продемонстрировала одно - действующая власть не способна защитить ни простых граждан, ни лиц, исполняющих функции государства. 

"Оппозиционная платформа – За жизнь" требует, чтобы Зеленский и его команда, которые потакают национал-радикалам, подали в отставку", – заявили в партии.

Ранее "Комментари" также рассказывали о нападении на депутата из "Слуги народа" в Ровенской области. 


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!