В ОПЗЖ прокомментировали нападение на Волошина: Зеленский должен уйти в отставку

Фото: zagittya.com.ua

Президент Владимир Зеленский и его команда должны немедленно подать в отставку, заявили в пресс-службе ОПЗЖ. Так прокомментировали нападение на народного депутата Олега Волошина, а также угрозы в его адрес и его помощницы. В "Оппозиционной платформе – За жизнь" считают, что данная ситуация показала неспособность действующей власти обеспечить конституционный правопорядок.

Сегодня народного депутата Олега Волошина облили зеленкой перед Верховной Радой Украины. Ему и его помощнице открыто угрожали в присутствии сотрудников полиции, заявили в партии.

"Когда подобные события происходят в центре Киева, перед зданием Верховной Рады Украины, при работниках правоохранительных органов, можно сделать только один вывод: насилие, которое взращивала и поддерживала власть Порошенко и которое вполне устраивает команду Зеленского, чувствует себя совершенно свободно. Опираясь на поддержку своих заокеанских хозяев, осознавая свою безнаказанность, национал-радикалы идут на все более циничные и демонстративные акции", – убеждены в политсиле.

Это нападение, считают в ОПЗЖ, – месть Олегу Волошину за его принципиальную позицию в вопросах борьбы против внешнего управления Украиной, а также за восстановление суверенитета и независимости страны.

В партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" заявили, что эта ситуация продемонстрировала одно - действующая власть не способна защитить ни простых граждан, ни лиц, исполняющих функции государства.

"Оппозиционная платформа – За жизнь" требует, чтобы Зеленский и его команда, которые потакают национал-радикалам, подали в отставку", – заявили в партии.

Ранее "Комментари" также рассказывали о нападении на депутата из "Слуги народа" в Ровенской области.

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