В ОП рассказали, благодаря чему РФ приходится считаться с позицией Украины на переговорах

Успешные оборонительные действия украинской армии во главе с Главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным дают возможность Украине вести переговоры с российской делегацией с сильной позиции, убедительно, доказывая свое виденье и требуя конкретных гарантий. Как передает портал "Комментарии", об этом в интервью "РБК-Украина" рассказал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

Михаил Подоляк. Фото - сайт Офиса президента Украины

Советник главы ОП отметил, даже 100 российских генералов не стоят Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Ведь благодаря его тактике и профессиональной работе ВСУ по защите Украины официальная делегация на переговорах с Россией всегда имеет сильную сторону и максимально комфортные условия на переговорах, учитывая, конечно же, те трагедии, которые переживает наша страна каждый день, ведь имеет потери в войне против страны-агрессора. Именно благодаря украинским защитники украинские переговорщики имеют возможность выступать с предложениями об определенных формулах, требовать имплементации.

При этом Михаил Подоляк отметил, что сегодня он не может назвать сроки, когда может состояться следующий раунд переговоров с РФ, особенно учитывая тот факт, что интенсивность обстрелов со стороны врага растет, эскалация усиливается.

По словам советника главы ОП, украинцам нужно отходить того, чтобы что-то прогнозировать, ведь во время войны прогнозы делать нельзя. Потому все разговоры о том, что через пару недель что-то закончится или через день что-то будет под нашим контролем – неправильно.

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