В ОП просят партнеров сделать четыре шага, чтобы помочь победить Россию

Если у западных партнеров Украины будет политическая воля, они могут изменить ход войны в Украине. Для этого союзникам Украины нужно сделать всего четыре шага. Как передает издание "Комментарии", об этом у себя в Twitter написал советник главы Офиса президента, член украинской делегации на переговорах с РФ Михаил Подоляк.

Офис президента. Фото: Украинская правда

Советник главы ОП отметил, у западных партнеров есть отличная возможность, как избавиться от страшных снов, в которых они могут видеть глаза мертвых украинских детей и чувствовать привкус гари из Мариуполя. Для этого нужно осмелиться сделать всего четыре шага. Первый шаг – новейшее ПВО, если нет возможности закрыть небо. Второй шаг – крылатые ракеты/боеприпасы для тяжелых реактивных систем. Третий шаг – жесткое нефтяное эмбарго. Четвертый шаг – запрет российским кораблям заходить в порты.

Ранее Михаил Подоляк уже заявлял о том, что на Западе далеко не все осознали, что Россия ведет войну в Украине не за территории, она, как варвар напала на Украину и украинский народ вынужден отбиваться от этой агрессии. Эта агрессия не только против Украины, но и против всего цивилизованного западного мира и его ценностей.

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