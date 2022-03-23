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В ОП просят партнеров сделать четыре шага, чтобы помочь победить Россию

Советник главы ОП отметил, что партнеры могут в корне изменить ход боевых действий

сегодня, 13:47
Автор:

Кравцев Сергей
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Если у западных партнеров Украины будет политическая воля, они могут изменить ход войны в Украине. Для этого союзникам Украины нужно сделать всего четыре шага. Как передает издание "Комментарии", об этом у себя в Twitter написал советник главы Офиса президента, член украинской делегации на переговорах с РФ Михаил Подоляк.

В ОП просят партнеров сделать четыре шага, чтобы помочь победить Россию

Офис президента. Фото: Украинская правда

Советник главы ОП отметил, у западных партнеров есть отличная возможность, как избавиться от страшных снов, в которых они могут видеть глаза мертвых украинских детей и чувствовать привкус гари из Мариуполя. Для этого нужно осмелиться сделать всего четыре шага. Первый шаг – новейшее ПВО, если нет возможности закрыть небо. Второй шаг – крылатые ракеты/боеприпасы для тяжелых реактивных систем. Третий шаг – жесткое нефтяное эмбарго. Четвертый шаг – запрет российским кораблям заходить в порты.

Ранее Михаил Подоляк уже заявлял о том, что на Западе далеко не все осознали, что Россия ведет войну в Украине не за территории, она, как варвар напала на Украину и украинский народ вынужден отбиваться от этой агрессии. Эта агрессия не только против Украины, но и против всего цивилизованного западного мира и его ценностей.

Также читайте на портале "Комментарии" — после провала путинского блицкрига – за 3 дня оккупировать Украину в Кремле озвучили новые планы по взятию Украины под свой контроль. Теперь Путин ориентируется на сроки от 21 апреля до 7 мая. Якобы такие задачи Путин озвучил во время видеосовещания с руководителями военных спецслужб. Об этом в соцсети рассказал советник главы МВД Антон Геращенко. 



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Источник: https://twitter.com/Podolyak_M/status/1506540017216335880
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